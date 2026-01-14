La Xunta destina 2 millones de euros al sector ganadero para compensar los ataques del lobo

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, reitera el respaldo de la Xunta de Galicia al sector ganadero ante el incremento de los ataques del lobo. Un «compromiso» en el que insistió esta mañana y que se quiere reforzar este año con la puesta en marcha de varias órdenes de ayudas que suman alrededor de 2 millones de euros.

Fue durante una visita a una explotación extensiva de caballos situada en el monte Coirego, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, donde la responsable autonómica recordó que continúa abierto el plazo para solicitar ayudas destinadas a la instalación de vallados fijos, pastores eléctricos y cerramientos móviles de malla electrificada, así como para la adquisición y mantenimiento de perros que velen por el ganado y la contratación de personal cuidador.

A estas líneas de apoyo se suman las ayudas para compensar los daños causados por el lobo desde el 1 de octubre y los que pueda causar hasta el 30 de septiembre.

La conselleira junto a un caballo muerto, esta mañana. / FdV

Según subrayó la conselleira, estas compensaciones resultan especialmente necesarias debido al notable aumento de los ataques desde que el lobo fue incluido, en septiembre de 2021, en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe).

En su departamento entienden que los datos avalan a preocupación de los ganaderos, pues en los años 2024 y 2025 se registró una media de 2.019 avisos por ataques de lobo, lo que supone un incremento del 72% con respecto a los 1.174 contabilizados en 2021.

En ese mismo periodo, el número de reses afectadas pasó de 2.050 a una media de 3.168, un 55% más, lo que equivale a nueve animales atacados cada día.

La situación es aún más grave en el caso de la cría equina. Las reses atacadas pasaron de 311 en 2021 a una media de 575 en los dos últimos años, lo que representa un aumento del 85%, una circunstancia que afecta de forma directa a explotaciones como la visitada por la conselleira en Cerdedo-Cotobade.

Críticas al Gobierno central

Ángeles Vázquez aprovechó para contraponer el apoyo de la Xunta al sector ganadero con lo que calificó como desinterés del Gobierno central, al que acusa de proteger al lobo de manera «arbitraria», sin tener en cuenta la evolución real de su población ni el impacto socioeconómico de sus ataques. En este contexto, recordó que el Ejecutivo estatal adeuda a Galicia 12 millones de euros correspondientes a los años 2022, 2023 y 2025 para compensar los daños provocados por esta especie.

La visita de la conselleira a monte Coirego. / FdV

La conselleira también expresó su preocupación por la falta de información sobre las gestiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico relativas al envío del informe sexenal del lobo a Bruselas.

Tras dos prórrogas solicitadas por el Gobierno central, la última fecha límite conocida para remitir el documento fue el 31 de diciembre, sin que las comunidades autónomas hayan recibido noticias al respecto.

Asimismo, criticó que no se haya convocado la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano en el que debe analizarse y validarse dicho informe antes de su remisión a las instituciones comunitarias, una situación que calificó de «sin precedentes» y que, a su juicio, evidencia la falta de colaboración del Ejecutivo central con las autonomías.

Por último, Vázquez trasladó a los ganaderos su compromiso de seguir defendiendo sus intereses ante todas las administraciones y promoviendo una gestión adecuada de las poblaciones de lobo. En este sentido, recordó que, según el censo elaborado por la Xunta en 2022, la población de lobo ibérico en Galicia se mantiene estable, con 93 manadas distribuidas en más del 90% del territorio, lo que sitúa a la especie en un estado de conservación favorable