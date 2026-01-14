La Policía Local de Vilagarcía alerta de un intento de estafa en su nombre
Llaman a particulares y establecimientos pidiendo dinero
Cambados
La Policía Local de Vilagarcía alerta a la ciudadanía de una presunta estafa utilizando su nombre.
De momento no hay afectados, pero quieren advertir a la población.
Según las autoridades, se trata de personas que llaman diciendo que son agentes de este cuerpo y solicitan dinero para poner publicidad en una presunta revista policial de este cuerpo.
El cuerpo de seguridad recibió esta mañana llamadas de particulares y sobre todo de propietarios de establecimientos que recibieron estas llamadas, que les hacen con número oculto, preguntando si esto era cierto.
La Policía vilagarciana desmiente que estén buscando fondos para una publicación y piden a la ciudadanía cautela ante estos intentos de estafa.
