Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oposiciones Educación GaliciaInquilinos alejan centro VigoResurgir hazlo tú mismoPrimera vuelta CeltaConvenio metal PontevedraMulta I.C.O.N.Abusos Julio Iglesias
instagramlinkedin

La Policía Local de Vilagarcía alerta de un intento de estafa en su nombre

Llaman a particulares y establecimientos pidiendo dinero

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía. | Iñaki Abella

Agentes de la Policía Local de Vilagarcía. | Iñaki Abella

Lucía Romero

Cambados

La Policía Local de Vilagarcía alerta a la ciudadanía de una presunta estafa utilizando su nombre.

De momento no hay afectados, pero quieren advertir a la población.

Según las autoridades, se trata de personas que llaman diciendo que son agentes de este cuerpo y solicitan dinero para poner publicidad en una presunta revista policial de este cuerpo.

El cuerpo de seguridad recibió esta mañana llamadas de particulares y sobre todo de propietarios de establecimientos que recibieron estas llamadas, que les hacen con número oculto, preguntando si esto era cierto.

La Policía vilagarciana desmiente que estén buscando fondos para una publicación y piden a la ciudadanía cautela ante estos intentos de estafa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents