Gardacostas evita que una lancha de recreo acabe entre las rocas de A Illa

Efectivos de Gardacostas de Galicia adscritos a la unidad operativa de Vilaxoán (Vilagarcía) evitaron esta tarde que una embarcación de recreo con un tripulante a bordo acabara encallada y/o destrozada sobre el litoral rocoso de A Illa de Arousa.

Ya se explicó hace días que este departamento dependiente de la Consellería do Mar no solo despliega una intensa labor en la lucha contra el furtivismo y la pesca ilegal, sino que también tiene encomendada la «respuesta inmediata» ante cualquier tipo de accidente o incidente marítimo, siendo su balance de «más de 1.800 personas salvadas en sus 35 años de historia», destacan en la Xunta.

Lo ocurrido hoy es un ejemplo más, dado que la embarcación de recreo que estaba a la deriva al norte de A Illa, tras quedarse sin motor, estaba siendo irremediablemente empujada hacia las piedras.

Iñaki Abella

El Centro Zonal de Coordinación de Salvamento Marítimo Fisterra, con base en Monte Enxa (Porto do Son), recibió el «may day» que alertaba de la situación de riesgo, solicitando inmediatamente la colaboración de medios marítimos en la zona para acudir al rescate y movilizando a Gardacostas.

Fue una de sus embarcaciones, la «Illa de Cortegada», que se encontraba realizando tareas de vigilancia e inspección pesquera en la ría de Arousa, la que respondió a la llamada internacional de auxilio, ejecutan el operativo de salvamento y rescate de la embarcación con éxito.

Finalmente la embarcación en apuros fue remolcada hasta el puerto deportivo de Vilagarcía de Arousa sin que hubiera que lamentar víctimas ni daños materiales.