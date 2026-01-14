Gardacostas evita que una lancha de recreo acabe entre las rocas de A Illa
La embarcación fue remolcada hasta Vilagarcía
Efectivos de Gardacostas de Galicia adscritos a la unidad operativa de Vilaxoán (Vilagarcía) evitaron esta tarde que una embarcación de recreo con un tripulante a bordo acabara encallada y/o destrozada sobre el litoral rocoso de A Illa de Arousa.
Ya se explicó hace días que este departamento dependiente de la Consellería do Mar no solo despliega una intensa labor en la lucha contra el furtivismo y la pesca ilegal, sino que también tiene encomendada la «respuesta inmediata» ante cualquier tipo de accidente o incidente marítimo, siendo su balance de «más de 1.800 personas salvadas en sus 35 años de historia», destacan en la Xunta.
Lo ocurrido hoy es un ejemplo más, dado que la embarcación de recreo que estaba a la deriva al norte de A Illa, tras quedarse sin motor, estaba siendo irremediablemente empujada hacia las piedras.
El Centro Zonal de Coordinación de Salvamento Marítimo Fisterra, con base en Monte Enxa (Porto do Son), recibió el «may day» que alertaba de la situación de riesgo, solicitando inmediatamente la colaboración de medios marítimos en la zona para acudir al rescate y movilizando a Gardacostas.
Fue una de sus embarcaciones, la «Illa de Cortegada», que se encontraba realizando tareas de vigilancia e inspección pesquera en la ría de Arousa, la que respondió a la llamada internacional de auxilio, ejecutan el operativo de salvamento y rescate de la embarcación con éxito.
Finalmente la embarcación en apuros fue remolcada hasta el puerto deportivo de Vilagarcía de Arousa sin que hubiera que lamentar víctimas ni daños materiales.
Bateas también a la deriva
El intenso viento de días pasados y el no menos llamativo oleaje registrado en el interior de la ría han causado más problemas entre las bateas de cultivo de mejillón y ostra .
Las empresas de servicios marítimos que operan en la ría y fueron consultadas ayer por FARO confirman que los últimos temporales han causado daños en el emparrillado de algunos viveros flotantes y han hecho que otros se soltaran de sus amarres y se fueran a la deriva.
A modo de ejemplo, tuvieron que ser recuperadas varias bateas que se liberaron de su fondeo en el entorno de Palmeira (Ribeira) y A Pobra do Caramiñal.
Como siempre en estos casos es necesario recomendar a la flota que extreme las precauciones, dada la posibilidad de que cualquier tipo de artefacto o resto a la deriva pueda causar daños en las embarcaciones de pesca y/o acuicultura.
