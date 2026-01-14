Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emgrobes desvela los ganadores de los 1.800 euros de su campaña navideña

Hay satisfacción porque la venta empezó «lenta» pero luego remontó

Un momento del sorteo de la campaña de Navidad de Emgrobes.

Un momento del sorteo de la campaña de Navidad de Emgrobes. / FdV

Lucía Romero

O Grove

Emgrobes y CCA de tendas desveló ayer el nombre de los 14 ganadores de los vales de compra de su campaña de Navidad en la que han repartido 1.800 euros. A estos hay que sumar el valor de los 16 lotes de material escolar sorteados entre las cartas a Papá Noel.

El primer premio, de 300 euros, fue para Carmen González, que compró en Tecnolar; los de 200 para Illa Garrido y Blanca Fontoira (Prefabricados Dena y Tía Tula), el de 100 para Miguelón (Muíño Vello) y el resto son: Milagros García (Efectos navales O Mar), José Manuel Triñanes (Gaivota), Cris Basdedios (Pescadería da Ría), Luci Núñez (Mia boutique), Virtudes Triñanes (Artesa), Goreti Rey (Edigroves), M. Belén Padín (Abril), Olalla Radío (Nobel), Bibiana Torres (Bambi) y Rosa María Gondar (óptica Ana).

La entidad indica que aunque las campaña navideña empezó «lenta en ventas», en los últimos días «equiparó a la del año pasado, de media». De hecho, se repartieron 15.000 boletos para el sorteo, así que están «muy satisfechos» y ahora están con la promoción de las rebajas.

