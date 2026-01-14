Emgrobes desvela los ganadores de los 1.800 euros de su campaña navideña

Emgrobes y CCA de tendas desveló ayer el nombre de los 14 ganadores de los vales de compra de su campaña de Navidad en la que han repartido 1.800 euros. A estos hay que sumar el valor de los 16 lotes de material escolar sorteados entre las cartas a Papá Noel.

El primer premio, de 300 euros, fue para Carmen González, que compró en Tecnolar; los de 200 para Illa Garrido y Blanca Fontoira (Prefabricados Dena y Tía Tula), el de 100 para Miguelón (Muíño Vello) y el resto son: Milagros García (Efectos navales O Mar), José Manuel Triñanes (Gaivota), Cris Basdedios (Pescadería da Ría), Luci Núñez (Mia boutique), Virtudes Triñanes (Artesa), Goreti Rey (Edigroves), M. Belén Padín (Abril), Olalla Radío (Nobel), Bibiana Torres (Bambi) y Rosa María Gondar (óptica Ana).

La entidad indica que aunque las campaña navideña empezó «lenta en ventas», en los últimos días «equiparó a la del año pasado, de media». De hecho, se repartieron 15.000 boletos para el sorteo, así que están «muy satisfechos» y ahora están con la promoción de las rebajas.