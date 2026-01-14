Denuncian al conductor de un patinete y le retiran el vehículo en Vilagarcía

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía vilagarciana prosigue con los controles

El Vehículo de Movilidad Personal «No cumplía las condiciones técnicas»

Un patinete circulando correctamente por las ciclovías. | N. P.

Lucía Romero

Vilagarcía

La Policía Local prosigue con su campaña de vigilancia de Vehículos de Movilidad Personal, asegurando que los usuarios cumplen las condiciones y las normas aplicables. Así las cosas, hoy se realizaron nuevos controles en el centro urbano de la ciudad y se procedió a la retirada de uno de estos.

Fuentes policiales explicaron que el conductor de este vehículo iba por la avenida Rodrigo de Mendoza y carecía de la autorización administrativa preceptiva para circular «al no cumplir las características técnicas». Así las cosas, el usuario fue denunciado por tal motivo y se le retiró el VMP, llevándolo al depósito municipal. Los agentes indican que seguirán con estas vigilancias en la localidad.

TEMAS

