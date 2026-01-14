Denuncian al conductor de un patinete y le retiran el vehículo en Vilagarcía

La Policía Local prosigue con su campaña de vigilancia de Vehículos de Movilidad Personal, asegurando que los usuarios cumplen las condiciones y las normas aplicables. Así las cosas, hoy se realizaron nuevos controles en el centro urbano de la ciudad y se procedió a la retirada de uno de estos.

Fuentes policiales explicaron que el conductor de este vehículo iba por la avenida Rodrigo de Mendoza y carecía de la autorización administrativa preceptiva para circular «al no cumplir las características técnicas». Así las cosas, el usuario fue denunciado por tal motivo y se le retiró el VMP, llevándolo al depósito municipal. Los agentes indican que seguirán con estas vigilancias en la localidad.