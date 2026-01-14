La Brilat traslada el papel de las Fuerzas Armadas a los centros educativos

La Brilat anima a los centros educativos de la comarca a participar en los Premios Ejército 2026, una cita de ámbito nacional que trata de fomentar el conocimiento y la reflexión del alumnado sobre la labor, la historia y los valores de las Fuerzas Armadas españolas.

En esta edición, los trabajos y obras presentados por los alumnos deben estar relacionados con cualquiera de las múltiples actividades del Ejército de Tierra, tanto actuales como históricas, y tendrán como eje central la efeméride principal de este año: el 250 aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América.

Explican los organizadores que los proyectos podrán abordar, entre otros ámbitos, la historia del Ejército de Tierra y de sus componentes, sus misiones internacionales –como la recientemente desplegada en Eslovaquia–, la participación en la protección del medio ambiente, la Campaña Antártica –que cada año preparan los militares en O Grove– y las tradiciones y virtudes militares.

Ejercicio de combate urbano durante la prueba Certex II-25. / FdV

Los trabajos también pueden girar en tono a las actividades de cooperación con las autoridades civiles y otros organismos públicos o privados. También se valorarán trabajos centrados en héroes y hazañas militares o en el papel del Ejército a lo largo de la historia y en la actualidad.

Se establecen seis categorías de participación, dirigidas a alumnos de Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio.

También se contemplan tres categorías específicas para Educación Especial, tanto para alumnos de entre 6 y 12 años como para otros de entre 13 y 16 y una para los de 17 y 18 años.

Los soldados de la Campaña Antártica ya se adiestran en San Vicente do Mar / MUÑIZ

Cada una de las categorías está dotada con un premio de 2.250 euros, además de un trofeo y un diploma, que serán entregados al centro educativo ganador.

La presentación de solicitudes podrá realizarse exclusivamente a través de personas físicas vinculadas al centro educativo —como directores, jefes de estudios o profesores—, que deberán contar con certificado de representación y la correspondiente autorización de los padres o tutores legales de los alumnos participantes, o bien como persona jurídica, en el caso de los propios centros de enseñanza.

El plazo para la presentación de solicitudes está abierto hasta el día 22. Los trabajos pueden remitirse por correo electrónico, a la dirección premiosejercito@et.mde.es, de forma presencial o por correo postal en el Instituto de Historia y Cultura Militar (Madrid), o a través de la sede electrónica central del Ministerio de Defensa.