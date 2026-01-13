Zona Aberta entrega sus premios de Navidad

El colectivo de comerciantes de Vilagarcía, Zona Aberta, entregó el pasado fin de semana los premios de su campaña de Navidad, en la que sorteó tres vales compra de 1.000 euros. Los ganadores fueron Pilar Suárez Viqueira, por hacer sus compras en Tiko Doco; Izasku Rivera Enriquez ( Liberatta shop) e IreneCaamaño (Almacenes San Carlos).