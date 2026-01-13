Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visitas al médicoVigo apaga su NavidadBrotes verdes incendios GaliciaVigo VerticalRobos viviendas VigoSevilla-Celta
instagramlinkedin

Visita de Reguera a la delegación comarcal de Mar

Visita de Reguera a la delegación comarcal de Mar | IÑAKI ABELLA

Visita de Reguera a la delegación comarcal de Mar | IÑAKI ABELLA

El delegado de la Xunta en la provincia de Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer las dependencias que la Consellería do Mar posee en Carril y desde donde se gestionan todas las acciones que lleva a cabo la administración que dirige Marta Villaverde en la ría. En la visita también participaron Ana Granja y Elena Suárez.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents