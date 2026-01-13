Visita de Reguera a la delegación comarcal de Mar
El delegado de la Xunta en la provincia de Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer las dependencias que la Consellería do Mar posee en Carril y desde donde se gestionan todas las acciones que lleva a cabo la administración que dirige Marta Villaverde en la ría. En la visita también participaron Ana Granja y Elena Suárez.
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Intersport cierra sus dos tiendas de Vilagarcía y liquida existencias
- Una empresa de Pontevedra renueva el alumbrado del paseo marítimo de Vilagarcía
- Las primeras lampreas de la temporada, a 100 euros la unidad
- Los valeiros confirman que hay lamprea, pero preocupan «tantos» cormoranes