Vilagarcía acogerá conciertos matinales de Merino, Repión y Gala i Ovidio en el ciclo «Achégate ao Salón!»

El Concello de Vilagarcía presentó la novena edición del ciclo «Achégate ao Salón!», una de las citas ya consolidades dentro de la marca VGA365, que apuesta por una oferta cultural estable a lo largo de todo el año en la ciudad.

Estos conciertos matinales en el Salón García contarán este año con las actuaciones de Merino, Repión y Gala i Ovidio. Un cartel que mantiene la línea marcada desde la Concejalía de Cultura basada en la música independiente, proyectos emergentes y una atención especial a la creación femenina y a los artistas gallegos.

El ciclo se desarrollará entre febrero y abril, a razón de un concierto cada mes, siempre en domingo y a las 12.30 horas. Abrirá la programación la banda madrileña Merino el 8 de febrero; le seguirá el dúo femenino Repión , el 29 de marzo; y cerrará el capítulo de conciertos Gala i Ovidio el 26 de abril, el proyecto musical de Aida Tarrío (Tanxugueiras) y el productor Raúl Refree.

La edil de Cultura, Sonia Outón, subrayó el «privilegio» que supone poder disfrutar de estas propuestas en un formato íntimo y de proximidad, con apenas 250 personas de aforo en el Salón García. Destacó además la potencia de las voces femeninas que conforman el cartel y la coincidencia de ser proyectos que revisitan la tradición desde planteamientos innovadores.

Por su parte, el alcalde, Alberto Varela, puso en valor el «acierto» de la fórmula de los conciertos matinales puesta en marcha en 2016. Una propuesta que, recordó, «está plenamente consolidada y ha servido de modelo para otros municipios».

Venta de abonos y entradas

Los abonos para asistir a los tres conciertos están a la venta a través de Ataquilla y podrán adquirirse hasta el 31 de enero. El precio es de 25 euros para adultos y de 15 euros para menores de 16 años y personas desempleadas.

En caso de no agotarse los abonos, a partir del 2 de febrero se pondrán a la venta las entradas individuales para cada concierto, también en Ataquilla, a un precio de 12 euros para adultos y 6 euros para menores de 16 años y personas desempleadas, más la correspondiente tasa de gestión.