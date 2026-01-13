Valga traslada al Punto Limpo el préstamo de trituradoras

El Concello de Valga ha trasladado al Punto Limpo el servicio municipal de préstamo de trituradoras de restos vegetales. El sistema mantiene el mismo funcionamiento, pero desde ahora la solicitud, recogida y devolución de las máquinas deberá hacerse en esta nueva ubicación.

El Concello dispone de microtrituradoras eléctricas para picar restos de leña procedentes de podas domiciliarias, como ramas de frutales y ornamentales, viña y residuos de jardinería. El cambio busca mejorar la operatividad, facilitando la carga y descarga al poder acceder a los vehículos directamente al recinto.

Además, el traslado amplía opciones horarias, ya que el Punto Limpo abre también un día por la tarde. El servicio se ajusta al horario de lunes, de 8.00 a 15.00 horas, y el jueves de 14.00 a 21.00 horas.

El préstamo es gratuito y está dirigido a vecinos que dispongan de compostero en su domicilio. La cesión es de tres días y las solicitudes son ilimitadas, dejando una semana entre préstamos para favorecer la rotación.

También destaca el Concello que este sistema ayuda a gestionar mejor los residuos vegetales, reduce las quemas y las emisiones de CO2, y disminuye el riesgo de incendios. El triturado, además, genera material útil para el compostaje. Quienes no tengan compostero pueden solicitarlo gratis en el Concello.