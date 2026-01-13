Los tres sindicatos de la conserva mantienen el calendario de protestas

La mediación entre la patronal de la conserva de pescados y mariscos y los sindicatos terminó ayer sin éxito. En un comunicado conjunto, firmado por CC OO, UGT y CIG, las tres centrales acusaron a la patronal del fracaso de las negociaciones, y anunciaron que mantienen el calendario de movilizaciones anunciado en diciembre.

Dicho calendario empieza el 24 de enero con una manifestación, y continúa con dos días de huelga, que serán el 27 y el 28 de enero. En el comunicado, los tres sindicatos firmantes manifiestan que los representantes de las empresas, «se niegan a una clasificación profesional justa, manteniendo desigualdades entre grupos y categorías», y que «se niegan a un aumento salarial que incremente la ganancia del poder adquisitivo».

Sindicatos y patronal llevan meses negociando un nuevo convenio colectivo estatal para el sector de la conserva, pero por ahora todos los intentos de acercar posturas fracasaron. Los representantes de los trabajadores culpan de la situación a la patronal y avisan de que, «no firmaremos un convenio que consolide desigualdad y pérdida salarial». «La responsabilidad de mantener el conflicto abierto es exclusivamente de la patronal. Así pues, no queda más remedio que mantener las movilizaciones anunciadas», prosiguen.

Los sindicatos reclaman una subida salarial y una clasificación laboral en las fábricas que elimine la discriminación por sexo.