Requisan a un detenido 230 gramos de cocaína y 1.800 euros en efectivo

La Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa detuvo a un hombre por un presunto delito de tráfico de drogas, asociado a la venta de cocaína al menudeo.

Desde la Comisaría de Pontevedra se indica que «la actividad del detenido generaba entre los vecinos una situación de inseguridad, por la gran afluencia al lugar de personas ajenas, presuntamente toxicómanos». El arresto se produjo en Juan Carlos I, y supuestamente, el hombre estaría relacionado con un punto de venta de droga existente en Trabanca Badiña, apuntaron fuentes policiales conocedoras del caso.

Agentes pertenecientes al GOR (Grupo Operativo de Respuesta) de la Comisaría Local de Vilagarcía efectuaron un dispositivo que les permitió observar la presencia de dos personas que accedían a la zona y realizaban un intercambio de sustancia estupefaciente por dinero. Tras identificar al sospechoso, se le intervinieron 230 gramos de cocaína ocultos en su ropa, 1.800 euros y una balanza de precisión.