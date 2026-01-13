Proyectan un curso de musicoterapia para niños de hasta 12 años

Vilagarcía acogerá un curso de musicoterapia para niños de 6 a 12 años con necesidades educativas especiales. Se trata de una propuesta de Jorge Manuel Ferreira Bellón, que es profesor del Conservatorio de Música y tiene un máster universitario en musicoterapia.

Esta disciplina defiende la utilización de diferentes elementos de la música, como el ritmo, la armonía o la melodía para mejorar aspectos de la salud física o emocional de las personas. El promotor de la iniciativa sostiene que puede tener mucha utilidad para niños con necesidades educativas y ha presentado su propuesta al Ayuntamiento. La junta de gobierno ha autorizado la celebración del curso, que durará seis meses, hasta junio.

También se ha aprobado la tasa que deberán abonar los alumnos, y que asciende a 83 euros. Por el momento no se ha abierto el plazo de inscripción, y en su proyecto el profesor planteaba la posibilidad de que colaborase de algún modo el departamento municipal de Servicios Sociales.

En ocasiones anteriores, el Conservatorio de Vilagarcía ya desarrolló actividades de musicoterapia, si bien no de una forma tan exhaustiva como pretende ahora Jorge Manuel Ferreira.