O Souto quiere pasar a febrero la Exposición de la Camelia

La asociación de vecinos O Souto de Rubiáns hace un balance satisfactoria de la Exposición da Camelia que se desarrolló este fin de semana y que sirvió, además, como homenaje póstumo a Fernando Vila, vecino de la parroquia.

Ana Abalo, presidente del colectivo vecinal, quiso destacar que «expusieron 28 coleccionistas profesionales y 15 vecinos. Todos trajeron mucha flor, si bien es verdad que todavía no es la mejor época para la camelia».

Fueron muchos los visitantes, si bien la intención de la AAVV O Souto es atrasar la fecha de la próxima edición hasta febrero. Para ello, ya se han establecido contactos con la Sociedad Española de la Camelia para poder encontrar otra ventana en el calendario.

«No es fácil encontrar la fecha que teníamos en las primeras ediciones porque, al dejar de hacer la exposición durante 6 años, perdimos la fecha que teníamos en febrero. Ahora hemos hecho la petición, pero ya nos han hecho saber que no va a ser nada fácil», explicó Ana Abalo.