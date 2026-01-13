Malestar con las colas «de casi una hora» para pedir cita en el centro de salud de San Roque

Quienes acudan estos días al centro de salud de San Roque, en Vilagarcía, para pedir cita para su médico o enfermera deberán armarse de paciencia, a no ser que vayan a primera hora de la mañana o cuando se aproxima la de la comida. Porque en torno a las 10.00 horas, las esperas para llegar al mostrador de recepción pueden ser «de casi una hora», apuntaron ayer pacientes.

Esta situación está motivada, principalmente, por la compleja situación sanitaria que se está viviendo en estos momentos, con un volumen elevado de patologías infecciosas respiratorias, que están tensionando de forma importante todos los servicios sanitarios.

Pero, además, se debe al sistema elegido en su día por la dirección del centro de salud de Vilagarcía para atender las urgencias que llegan al servicio entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde. En la mayoría de los ambulatorios, todos los médicos de Atención Primaria dejan libres en sus agendas varias citas cada día para atender las urgencias que les puedan llegar durante la mañana.

En Vilagarcía de Arousa, sin embargo, se trabaja de otro modo: la mayoría de los facultativos de familia se ocupan de las citas programadas, mientras que otros dos asumen en exclusiva todas las urgencias. Pero pasan consulta en las habitaciones del PAC (Punto de Atención Continuada).

Los PAC funcionan entre las 15.00 horas y las 8 de la mañana del día siguiente, y durante ese periodo los pacientes sí dejan sus datos y esperan en el propio PAC. En cambio, quienes se encuentren mal y necesiten ser rápidamente vistos por el médico durante el turno de mañana tendrán que pedir cita en la cola habitual del centro de salud.

Esta situación está generando quejas, «porque hay gente que se encuentra mal y que se ve obligada a esperar media hora, y a veces hasta tres cuartos de hora de pie para que le den la cita», señalaba ayer una usuaria del centro de salud. Algunos usuarios creen que esta situación también está poniendo en riesgo a gente sana o de edad avanzada, que se ve obligada a compartir cola durante un periodo largo de tiempo con personas con gripe u otras enfermedades contagiosas.

Hay bastante malestar, puesto que según algún afectado, la afluencia al centro de salud estos días es de tal magnitud que hasta se obliga a hacer cola a los pacientes que, por un motivo u otro, no consiguen imprimir sus tiques de cita, necesarios para subir a planta y saber cuándo tienen que entrar en consulta. Y, en muchas ocasiones, no logran imprimirlos por un fallo de la máquina, pero sufren ellos las consecuencias.

Este sistema no gusta tampoco a todos los profesionales. Algunos trabajadores consideran que esta fórmula es confusa, «porque los pacientes de urgencias de mañana creen que están siendo atendidos en el PAC, y la realidad es que están siendo vistos por Atención Primaria».

Una situación que parece baladí, pero que no lo es del todo. Hay pacientes que tienen que dar dos veces sus datos (uno en el mostrador del centro de salud y otro en el del PAC) o a quienes no se les puede justificar todo el tiempo de presencia en el centro, porque el PAC no abre hasta las 15.00 horas. «También hay gente que se queja porque dicen que el PAC funciona distinto de mañana y de tarde. Cuando la realidad es que por las mañanas no están en el PAC, están en Atención Primaria», advierten desde la plantilla.