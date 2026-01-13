Impulsan un censo y la instalación de cajas nido para pájaros insectívoros en Lobeira

A través del colectivo Ideas de Bombero, el proyecto Basajaun en favor de la biodiversidad está impulsando la creación de un censo de páridos y pájaros insectívoros, así como la instalación de varias cajas nido que sirvan para incrementar la población de estas especies en la comarca. El punto elegido para sacar adelante este proyecto es Monte Lobeira, donde a iniciativa ha citado a todos aquellos que quieran colaborar para dos jornadas de trabajo.

La primera de ellas será el 14 de febrero próximo, cuando se realice un censo de punto inicial para establecer una base y cuantificar cuantos páridos y pájaros insectívoros hay antes de la intervención, de manera que se pueda evaluar objetivamente la efectividad de la instalación de estas cajas, así como entender la distribución de estas especies por un espacio natural como es Monte Lobeira.

La segunda acción será el 14 de marzo, jornada en la que se pretende colocar una veintena de cajas nido. La quedada será a las 10.30 horas en las inmediaciones del Faro das Lúas para colocar las cajas nido de las que se disponga en las cercanías de la red de refugios para murciélagos que ya existe instalada en esa zona.

Esta iniciativa medioambiental, llamada «Mi casa es tu casa», tiene el objetivo de potenciar la presencia de especies de páridos y pájaros insectívoros, facilitándoles estos espacios en territorios que ser irán seleccionando para cubrir el déficit de lugares de anidamiento y refugio para unas especies que están consideradas como beneficiosas, ya que ayudan a conseguir la regulación del equilibrio natural de los ecosistemas. Desde la organización del evento animan a participar o a colaborar también en la elaboración de las cajas necesarias para instalar en Monte Lobeira.