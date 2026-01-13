Galicia registró la varada de 377 mamíferos marinos en 2025

Un total de 377 ejemplares varados durante 2025. Esos son los datos que dio a conocer ayer la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), recogidos a través de la Rede de Varamentos de Galicia, y que los técnicos de la entidad han estado cribando en los últimos días.

La red creada por la CEMMA en 1990 documenta todo tipo de varamientos en las costas de Galicia, pero la mayor parte de los que acabaron varando en la costa de Galicia fueron cetáceos (85,9%), a los que se suman tortugas (4,0%), lobos marinos (1,3%), nutrias (3,2%), a los que se suman grandes peces como espadas, atúnes o tiburones (5,6%).

Estas cifras no llegan a los valores de los últimos años, donde se habían superado los 700 ejemplares, pero la coordinadora considera siguen siendo muy altas, superando la media anual desde que existen datos, fijada en los 270 varamientos en el período 1990- 2022.

Por municipios, el de Ribeira registró 40 de estas situaciones mientras que en las costas de Muros, Sanxenxo, Porto do Son, O Grove, Carnota y Fisterra, las cifras oscilan entre los 15 y veinte varamientos. Los municipios que superan la decena en 2025 son los de Vigo, Bueu, A Coruña y Ferrol. Estos concellos son habituales en el listado de varamientos porque cuentan con un importante litoral a mar abierto o están situados en la bocana de las rías, ya que hacia el interior, el número va descendiendo de forma importante.

La mayoría de los ejemplares varados corresponden a la especie delfín común, Delphinus delphis, que suponen más del 59,7% del total, seguido del delfín mular, Tursiops truncatus, con un 8,8%. En cambio, otras especies, como el calderón (Globicephala melas) y el delfín gris (Grampus griseus), fueron especies relativamente frecuentes en el pasado, pero este año los registros han tenido una baja frecuencia, no superando el 1,2% del total. Una parte de los ejemplares varados el pasado año no pudieron ser identificados por su estado o porque no pudieron ser examinados (4,2%).

La mayoría de los cetáceos aparecieron varados muertos y muchos de ellos en avanzado estado de descomposición por lo que no se pudo conocer con exactitud la causa de su fallecimiento. El 9,1% fueron registrados con vida, con 34 ejemplares vivos en el casos de los delfines comunes. Todos ellos fueron reintroducidos en el mar, sobreviviendo en la mayor parte de las ocasiones. Por su parte, las tortugas fueron recogidas para un medio artificial controlado, donde se las sometió a un proceso de rehabilitación antes de devolverlas a su medio natural.

Más del 30% de los ejemplares fallecidos presentaban indicios de haber sido por una captura accidental en faenas pesqueras, e incluso, algunos fueron entregados a la Rede de Varamentos para su estudio. En el caso del delfín común esta proporción asciende hasta el 50%. Otros ejemplares presentaban indicios de mortalidad a causa de enfermedades naturales.

Sin ayudas

Además de los varamientos, la CEMMA, durante 2025, continuó con la monitorización del delfín mular «Confi» en Ferrol, lugar al que llegó en diciembre de 2024, pero que acabó apareciendo muerto en uno de los diques de Navantia el pasado mes de junio, no permitiendo la empresa su examen. Por otra parte, se realizó el seguimiento de dos ejemplares, de la misma especie, que viven alejados de la manada en la ría de Arousa. Se trata de Ladeira y Ladiña, madre y cachorro.

La finalización del proyecto Revarga, en el que se recogen todos estos datos de varamientos, y la no continuidad de la financiación por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) así como la ausencia de la recuperación de la aportación económica de la Xunta, pone en una situación muy delicada a la asistencia de la fauna marina varada en Galicia, ya que la CEMMA, explican, «no cuenta con fondos para atender las docenas de cetáceos varados semanalmente».

Recuerdan que la Xunta financió la red de varamientos de Galicia con 100.000 euros anuales entre los años 2006-2009, pero en este momento, los importes anuales que recibe esta iniciativa no supera los 15.000, «un 72%menos que cuando se comenzó con ese apoyo a la red por parte de la administración autonómica, que fue en 1999».