La Fundación GaliciAME busca modelos para su primera iniciativa del año

La Fundación GaliciAME busca modelos de tallas reales para su próxima cita: un desfile que tendrá lugar el 7 de febrero. La entidad dará cuenta en los próximos días de los detalles de la que es su primera iniciativa del año.

El anuncio que comparte estos días en las redes sociales busca modelos femeninos que vistan tallas reales, tengan buen actitud y ganas de pasarlo bien.

Las interesadas pueden contactar con la entidad de ayuda a familiares y pacientes con AME en el número de teléfono 633 972 167 o enviando un mensaje privado a su perfil social.

Su presidenta, Merchi Álvarez, prometió desvelar en unos días más detalles de esta actividad cuya temática y propósito se guarda por ahora bajo estricto secreto. La única pista es que la fundación empieza el año «pisando fuerte, sobre una alfombra roja. Atentos, luces, cámara y acción».

Caber recordar que GaliciAME organiza a lo largo del año diferentes iniciativas de tipo solidario con el fin de recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad degenerativa e incapacitante.

Así, ha colaborado con importantes investigaciones nacionales sin olvidar su faceta reivindicativa, con logros como que la sanidad gallega fuera la primera en administrar un fármaco muy prometedor para pacientes infantiles. Una de las últimas está más centrada en mejorar la calidad de vida en adultos.