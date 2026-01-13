El Fexturrón superó la cifra de los 80.000 visitantes

Vilagarcía cerró ayer un Nadal especialmente multitudinario, con una elevada afluencia. El Concello hace un balance muy positivo de una programación que se extendió desde finales de noviembre y que, según trasladan también desde Zona Aberta, tuvo una repercusión directa en el comercio y la hostelería.

El gobierno local destaca entre los hitos de la campaña la edición especial de la Festa da Toma das Uvas, la Cabalgata y el encendido del alumbrado, además de los jardines efímeros y la ambientación del centro. Mención aparte merece la Aldea de Nadal en Clara Campoamor, tanto por su decoración como por el programa de actividades paralelas, que recibió «excelentes críticas». La estrategia, subrayan desde Ravella, buscaba mantener movimiento diario y atraer a un público familiar en un periodo tradicionalmente fuerte para el consumo y la hostelería.

El Fexturrón, instalado en Fexdega y clausurado este domingo, fue uno de los grandes motores de la campaña. Aunque la entrada era libre y no existe un recuento exacto, la organización asegura que esta edición superó las 80.000 visitas del año pasado, favorecida por más días de actividad, su creciente popularidad y el mal tiempo, que empujó a muchas familias a optar por un ocio cubierto. La pista de patinaje volvió a ser la atracción estrella y atrajo público de O Salnés y Ulla-Umia, además de Santiago, Vigo, Pontevedra y del norte de Portugal. También se destaca la jornada inclusiva para colectivos con necesidades especiales.

La programación infantil se extendió asimismo a las parroquias con los espectáculos del Nadal de Libro y se reforzó con las sesiones de cuentacuentos en la Biblioteca Municipal. Como novedad, el estreno de FexMagia —con talleres, espectáculos gratuitos y una gala final con lleno en la zona de cafetería habilitada como escenario— completó un cartel de actividades que el Concello ve «plenamente consolidado».