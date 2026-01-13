Dos empresas concurren a la remodelación de la iglesia de San Vicente

Dos empresas se han presentado a la licitación de las obras para remodelar la iglesia de San Vicente de O Grove y acabar con las constantes humedades que sufre el inmueble. Las empresas que han presentado ofertas son Rehabita, Gestión Integral de Rehabilitaciones y Restauración y Construcciones Abal, cuya propuesta para acometer la actuación ronda los 165.000 euros y un período de ejecución de seis meses.

Al detalle, la inversión prevista se destinará a modificar las carpinterías; mejorar la estanqueidad de los muros; limpiar superficialmente las fachadas; realizar una desalación de las zonas que tengan un alto grado de salinidad y alteración del granito; incorporar una trampilla en la salida de la escalera de la torre y otras intervenciones que zanjen los problemas solucionables y que mitiguen los efectos de los que no se pueden controlar, como es el caso de las condiciones meteorológicas adversas.

Antes de diseñar el proyecto, la xunta realizó un estudio del inmueble, en cuyo análisis se refleja que el viento sopla con fuerza en esta zona y que viene del norte-noroeste durante casi ocho meses al año, incidiendo de manera directa en esta parte de la iglesia. Del mismo modo señala elementos «disonantes que suponen una clara alteración estética», como la instalación eléctrica que va por la pared. También expone que hay problemas de entrada de agua de la lluvia en los encuentros de la cubierta con las fachadas, así como por las escaleras de la torre del campanario, a lo que se suma la falta de ventilación por las carpinterías de las ventanas y sobre las fachadas.