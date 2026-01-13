Denunciado un local de O Castro por «numerosas irregularidades»

La Policía Local de Vilagarcía ha denunciado a un local de hostelería de la plaza de O Castro en el que se detectaron «numerosas irregularidades», apuntó ayer el Ayuntamiento. Ahora, serán los servicios jurídicos y técnicos municipales los que evalúen los hechos contenidos en la denuncia, que pueden derivar en una sanción pecuniaria e incluso en el cierre del establecimiento de manera temporal.

La denuncia se inscribe en la campaña que viene desarrollando la Policía Local de Vilagarcía en los últimos meses para inspeccionar los locales de hostelería.

En este caso concreto de la plaza de O Castro, en la visita los agentes pudieron comprobar que el establecimiento carecía de licencia a la vista, como es preceptivo. Igualmente, detectaron que se estaban vendiendo vapeadores sin autorización, que había una máquina de comida sin la cartelería obligatoria y que incluso los extintores de incendios estaban caducados desde 2018.

«Además, el responsable del negocio no solo no presentó licencia de apertura y póliza de seguro, sino que se negó a que continuara la inspección, algo especialmente sancionado en la Ley de Espectáculos Públicos», añaden desde Ravella.

El gobierno local hace un llamamiento a los empresarios del sector a que cumplan con las normas y a que respeten los derechos de los vecinos al descanso pero también de sus propios clientes, como consumidores que son. Desde el Ayuntamiento, «se reconoce la importante labor de la hostelería en el dinamismo económico de la ciudad y se admite que una inmensa mayoría de los empresarios sí cumple, pero precisamente por eso es necesario que esa minoría que no lo hace sepa que saltarse los horarios, el exceso de ruido o de aforo, o, como en este caso, tener los extintores sin renovar, trae consecuencias»

La administración local recuerda que los incumplimientos pueden generar sanciones económicas pero también el precinto del establecimiento. «Los que deben preocuparse por las inspecciones son los que no cumplen», concluye el gobierno local.