Los colectivos de la memoria honran a tres mujeres asesinadas en la represión

Iniciativa Cidadá pola Memoria Histórica de Vilagarcía y O Faiado da Memoria organizan a finales de este mes una serie de actos, entre los que se encuentra el homenaje a tres mujeres vilagarcianas asesinadas durante la represión que siguió al golpe de Estado franquista. Se trata de Josefa González Barreiro, Juana Núñez Quintáns y Pilar Fernández Seijo, y el homenaje será el 31 de enero (sábado) a mediodía, en el Cementerio General de Vilagarcía, en Rubiáns.

Ese mismo día será el Xantar da Memoria, para el que ya están a la venta las invitaciones, al precio de 30 euros por persona. La comida será en O Gato Negro, de Carril, a partir de las dos de la tarde. Además, como acto previo y complementario de la programación, el jueves 29 por la tarde (a las 20.30 horas) se proyectará en el Salón García el documental «Lola», dirigido por Antonio Caeiro, y que fue galardonado con el premio a la mejor dirección en el pasado festival de Ourense.

Este audiovisual recoge el testimonio de Lola Rodal, «en un ejercicio de memoria íntima y colectiva que se suma a la programación de estas jornadas de homenaje, justicia y compromiso», indican los promotores.

En cuanto a las homenajeadas, fueron asesinadas entre agosto de 1936 y febrero de 1937. Todas ellas tenían hijos, y una de ellas estaba embarazada de ocho meses y medio cuando la mataron.

Sus historias

Pilar Fernández Seijo era de Trabanca Badiña y una activa integrante del sindicato anarquista CNT. En los años 30 del siglo pasado, la CNT era con mucha diferencia el sindicato más importante en Vilagarcía, con 3.000 afiliados en el municipio. Pese a su activismo, los falangistas dejaron tranquila a Pilar Fernández al inicio de la Guerra Civil. Sin embargo, sí se convertiría en un objetivo de los represores cuando supieron que estaba ayudando a los escapados, entre ellos Rodrigo Berruete, «El Gitano».

A mediados de febrero de 1937, Pilar Fernández se refugió en una casa de Loenzo (Rubiáns) junto a un grupo de huidos, pues las condiciones meteorológicas eran muy malas para estar en el monte. Pero alguien les vio y les denunció a los falangistas.

Según Margarita Teijeiro, estos últimos prendieron fuego a la casa y se cree que Berruete mató a sus compañeros y después se suicidó él para ahorrarles el tormento de morir abrasados o de caer en manos de sus perseguidores. Pilar Fernández fue enterrada en la fosa común de Rubiáns.

Josefa González Barreiro fue asesinada en esos mismos días de febrero de 1937. Ella era de Carril, y también pertenecía a la CNT. Los rebeldes le dieron muerte porque escondió en su casa a Urbano Tarrío, un hombre de Rubiáns al que los falangistas estaban buscando. Josefa González fue ejecutada en Os Martices, en una cuneta de la carretera de Vilagarcía a O Pousadoiro y Caldas. También fue enterrada en la fosa común de Rubiáns.

Finalmente, Juana Núñez Quintáns fue asesinada el 23 de agosto de 1936 en el monte Lobeira. En su caso, no tenía actividad política o sindical alguna; pero sí su marido, José Fandiño. El hombre vio llegar a los falangistas cuando iban a buscarlo, y escapó. Pero los rebeldes sí se llevaron a Juana Núñez, y la metieron en un camión junto a un grupo de vecinos de Zamar que iban a correr la misma funesta suerte que Juana Núñez Quintáns.

Margarita Teijeiro asegura que los falangistas dispararon a la mujer, pero que no la remataron, y que estuvo toda la noche agonizando antes de morir.