Cerca de 250 ciclistas medirán su resistencia en el monte Castrove

El campo de golf de Meis fue escenario de la presentación de la I Resistencia BTT 3H, una nueva cita para la bicicleta de montaña que se celebrará este próximo domingo en las inmediaciones de estas instalaciones, bajo la organización del Club Armenteira e Punto.

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, subrayó el impacto positivo que tendrá la prueba en el municipio y en la actividad del entorno del Monte Castrove. También agradeció el trabajo del club y el «éxito» de los eventos que impulsa, sin olvidar el respaldo de la Federación Galega para esta primera edición.

Por parte de la organización, el secretario del Club Armenteira e Punto, Santiago Dávila, explicó que la entidad se decidió a dar el paso hacia una prueba de resistencia por la buena acogida que tiene esta modalidad. El recorrido, detalló, «tiene un poco de todo», con un trazado «bastante equilibrado» de 7,5 kilómetros, diseñado para mantener el pulso competitivo durante las tres horas de carrera. Dávila agradeció la colaboración del Concello y del campo de golf, y confió en que la meteorología acompañe en una jornada llamada a estrenarse con protagonismo en el calendario gallego.

El presidente de la Federación Galega, Juan Carlos Muñiz, enmarcó la cita dentro de la Copa Galicia, destacando su peso en la temporada: será la tercera prueba de un total de seis. Muñiz elogió el empuje del club organizador y avanzó que la salida está fijada para las 10.00 horas, con una participación que ronda los 250 inscritos, situándola entre las pruebas con más tirón del circuito autonómico.