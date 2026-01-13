El catedrático Feijoo Costa presenta su libro en Cambados
Mulleres Salgadas organiza el acto sobre esta obra, «As arestas da sustentabilidade»
Cambados acogerá este jueves la presentación del libro sobre medio ambiente «As arestas da sustentabilidade» de Gumersindo Feijoo Costa. Tendrá lugar en la Casa da Calzada, a las 19.15 horas.
El acto está organizado por la asociación Mulleres Salgadas y cuenta con la colaboración del Concello de Cambados.
Desde esta administración explican que el libro de Feijoo es una obra que «invita a reflexionar sobre los grandes retos ambientales de nuestro tiempo: huella de carbono, economía circular, reutilización, salud y sostenibilidad».
Las mismas fuentes indican que se tratará de un encuentro «abierto parahablar de futuro, compromiso y responsabilidad con el planeta»
Gumersindo Feijoo Costa es catedrático en Ingeniería Química e investigador en diferentes líneas de trabajo.
