Cambados Zona Centro entrega sus premios de Nadal
Cambados
La asociación Cambados Zona Centro entregó hoy los premios de su campaña de Nadal. Un total de 2.000 euros repartidos en vales de compra de diferentes cuantías que los ganadores pueden consumir en el comercio y la hostelería asociada hasta el 28 de febrero.
