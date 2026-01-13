Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambados Zona Centro entrega sus premios de Nadal

Lucía Romero

Cambados

La asociación Cambados Zona Centro entregó hoy los premios de su campaña de Nadal. Un total de 2.000 euros repartidos en vales de compra de diferentes cuantías que los ganadores pueden consumir en el comercio y la hostelería asociada hasta el 28 de febrero.

