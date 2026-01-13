Tras seis semanas de apertura, el Belén Artesanal en Movemento de Valga cerró esta semana sus puertas en una edición en la que celebró su treinta aniversario y que, para la Asociación Amigos do Belén, se desarrolló de forma inmejorable. «Ha sido la mejor edición en todos los sentidos» expresaba su presidenta, María del Carmen Castiñeiras, un impresión generalizada entre todos los miembros del colectivo.

Por las dependencias de Campaña pasaron más de 40.000 personas durante estas tres semanas llegando a registrarse colas enormes que alcanzaron, en alguno de los fines de semana, una hora y media de espera para poder acceder al interior y ver el montaje. Esas colas llegaron a repetirse, incluso, en algún día durante la semana. Un ejemplo de ello fue el puente de la Constitución, cuando la media de visitantes por día osciló entre los 2.000 y 3.000. También en la jornada de clausura, con la Navidad finalizada, siguieron llegando autobuses de excursionistas.

Más allá de las cifras, Castiñeiras también se refiere a las buenas sensaciones y opiniones que esta edición ha despertado entre los visitantes. «Muchos de ellos han coincidido en la vistosidad que le da al montaje el empleo de césped artificial» en lugar del musgo natural, un cambio que se introdujo hace algunas ediciones por cuestiones medioambientales.

Además, la presidenta explica lo gratificante que fue para el colectivo la emoción con la que reaccionaron algunos personajes representados en el Belén o familiares cercanos. Ejemplos como el de la campeona del Mundo de gimnasia «Melania Rodríguez, que se acercó en los primeros días de apertura a ver su figura, o la viuda del fallecido actor Xabier Deive.

Un Belén que bate sus propios récords

«A los tres días de abrir nos llamó para agradecer el homenaje que le hicimos y se lo contó a la también actriz Gloria Rico, que vino a visitarnos». Otro ejemplo fue el de los familiares de Súper Piñeiro, que también quisieron acercarse a ver su figura; o un sobrino del peluquero Rupert, que «nos contagió a todos con su emoción» cuando vio a su tío representado en el nacimiento. «Todo esto compensa el trabajo pasado», concluye Castiñeiras.

Para aquellos que no tuvieron la ocasión de visitar el Belén durante esta Navidad, todavía tienen una bala en la recámara para hacerlo. No en vano, desde ahora y hasta el mes de septiembre, se recibirán visitas en grupo siempre que se solicite cita previa a través del teléfono 630 95 25 15, lo que les permitirá descubrir todos los secretos que guarda uno de los belenes más famosos de la provincia de Pontevedra.