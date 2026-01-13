El 29% de las viviendas de O Salnés tienen niveles elevados de gas radón

Es inodoro e incoloro, se filtra a través del suelo y se propaga por el aire. Es el gas radón, que no suele resultar problemático en lugares que se encuentren bien ventilados, pero puede acabar convertido ven un riesgo para la salud en aquellos puntos, como casas o lugares de trabajo donde aparece. La comarca de O Salnés, al igual que gran parte de la provincia de Pontevedra se encuentra dentro de las zonas de más riesgo, debido a los suelos graníticos sobre los que se asienta, tal y como apunta el responsable del Laboratorio de Radón de Galicia Alberto Ruano Raviña, que lleva estudiando la presencia de este gas en Galicia desde hace más de dos décadas.

En el caso concreto de la comarca, los técnicos de este laboratorio, dependiente de la Universidade de Santiago de Compostela, llevan desde 2001 realizando mediciones en todos los municipios, mediciones que apuntan a que el 29% de las viviendas de O Salnés tendrían niveles elevados de radón, al superar los 300 becquerelios por metro cúbico de aire tras la realización de más de 150 controles en diferentes puntos. A esos controles, el Laboratorio añadirá en breve otras dos acciones que va a realizar tras ser elegido por el Instituto Social de la Marina (ISM) para analizar la presencia de gas radón en las oficinas que esta institución posee en los municipios de A Illa y O Grove.

Los datos recogidos por el Laboratorio indican que los municipios del interior de la comarca serían los que están más expuesto a la presencia de gas radón en las viviendas, como es el caso de Meis, donde se han realizado 8 controles en los que el 50% de las edificaciones poseían unos niveles del gas superiores a 300 becquerelios. Algo similar ocurre en Ribadumia y Cambados, donde el porcentaje se mantiene en torno al 40% mientras en Vilanova el porcentaje alcanzaría el 33%. Por encima del 25% se encuentran los municipios de O Grove (25%), Vilagarcía (25,45%), Pontecesures (26,67%) y Sanxenxo (27,78 %). En porcentajes más moderados se encuentran los municipios de A Illa (14,29%) y Valga (14,71%), mientras que en Catoira todavía no se ha podido determinar un porcentaje.

Ruano insiste en que la ventilación, en caso de detectarse la presencia de gas radón en una vivienda, especialmente en aquellas más antiguas, es la mejor manera de evitarlo, pero incide en que también existen otros métodos eficaces, como la construcción de una arqueta de succión que sirve para atraer el gas que viene desde debajo d ela vivienda, expulsándolo al exterior, donde resulta inocuo.

El gas radón se encuentra entre una de las principales causas de cáncer de pulmón, uno de los tres más presentes en el área sanitaria de O Salnés, donde los datos del Sergas, apuntan a que es el tercero más frecuente tanto en hombres como mujeres. De estos peligros vienen alertando las administraciones públicas desde hace mucho tiempo, instando a adoptar medidas para reducir los efectos de la presencia de este gas en viviendas y en empresas. De hecho, a finales de 2023, el Consejo de Ministros aprobó un Plan Nacional del Ministerio de Sanidad contra el radón. En ese plan ya se incluían unos mapas confeccionados por el Consejo de Seguridad Nuclear. En esta cartografía, los nueve municipios de O Salnés figuran como zonas de actuación prioritaria, debido a las elevadas concentraciones de gas que se detectaron en el interior de viviendas y edificios públicos.

A mayores, se resalta la situación en cuatro ayuntamientos, en los que más del 75 por ciento de su población está expuesta a niveles elevados de radón. Se trata de O Grove, Sanxenxo, Cambados y Ribadumia. De este modo, el plan del Gobierno central daba la razón a los sondeos que el Laboratorio de Radón de Galicia viene realizando en la comarca desde el año 2001.

El radón puede entrar en las casas y oficinas a través de pequeñas grietas o agujeros y acumularse en el aire. Con el tiempo, la inhalación de altos niveles de radón puede causar enfermedades graves. Las personas fumadoras corren un mayor riesgo, y de hecho la Organización Mundial de la Salud considera que el radón es la segunda causa de mortalidad por cáncer de pulmón entre los fumadores, y la primera entre los que no fuman.