Sofocan el incendio de una estufa de pellets en Cambados

La vivienda quedó completamente llena de humo

El vehículo de Emerxencias Cambados en el lugar.

El vehículo de Emerxencias Cambados en el lugar.

Lucía Romero

Cambados

Una vivienda de Cambados sufrió esta madrugada un incendio en una estufa de pellets.

El domicilio quedó completamente lleno de humo, pero ninguno de sus ocupantes resultó afectado, según los servicios de emergencias.

Los hechos tuvieron lugar sobre las tres de la madrugada en la avenida da Pastora.

En la intervención participó el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, que procedió a extinguir el incendio de la estufa y a ventilar la vivienda.

En el dispositivo también estuvo la Guardia Civil de Cambados.

