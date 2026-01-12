Sofocan el incendio de una estufa de pellets en Cambados
La vivienda quedó completamente llena de humo
Cambados
Una vivienda de Cambados sufrió esta madrugada un incendio en una estufa de pellets.
El domicilio quedó completamente lleno de humo, pero ninguno de sus ocupantes resultó afectado, según los servicios de emergencias.
Los hechos tuvieron lugar sobre las tres de la madrugada en la avenida da Pastora.
En la intervención participó el servicio de Emerxencias del Concello de Cambados, que procedió a extinguir el incendio de la estufa y a ventilar la vivienda.
En el dispositivo también estuvo la Guardia Civil de Cambados.
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Intersport cierra sus dos tiendas de Vilagarcía y liquida existencias
- Una empresa de Pontevedra renueva el alumbrado del paseo marítimo de Vilagarcía
- Las primeras lampreas de la temporada, a 100 euros la unidad
- Los valeiros confirman que hay lamprea, pero preocupan «tantos» cormoranes