Smartpeme + ofrece seis nuevos talleres esta semana

La Diputación ofrece seis nuevos talleres de capacitación tecnológica al amparo de la Red Smartpeme+. Las acciones, todas ellas requieren inscripción previa, se celebrarán entre hoy el viernes yahondarán en cuestiones de interés para el tejido empresarial como la inteligencia artificial, la arquitectura visual, la gestión de canales, la protección de datos y las redes sociales.

Hoy, a partir de las 12.00 horas, tiene lugar «Inteligencia artificial: cómo hacer prompts correctos». Los participantes aprenderán técnicas avanzadas para trabajar con ella, evitando errores y explorando aplicaciones prácticas. En la sesión, el asesor del Centro de Desarrollo Industrial Informatizado de Barro, Manuel Tornos, dará también pautas sobre los prompts y el futuro de la IA. La inscripción se hace en la web.