El pleno de A Illa termina a empujones entre los portavoces de BNG y PP

El pleno del viernes en A Illa acabó a empujones entre el teniente de alcalde nacionalista y el portavoz del PP. Nadie niega la acción, pero las versiones son contradictorias y no hacen más que confirmar el enfrentamiento abierto entre ambos y que traspasó hace tiempo el ámbito meramente político. Solo la cámara que graba las sesiones podría aportar una estampa objetiva de lo sucedido, pero no hay.

Para el popular Matías Cañón es «demasiada casualidad que solo se grabara el sonido» y preguntará el motivo. El concejal opositor abrió la espita ayer con uno de sus habituales comentarios en las redes sociales, denunciando que cuando terminó el pleno fue a levantarse para recoger sus cosas, Manuel Suárez pasó por detrás y «me empujó contra la mesa y empezó a increparme, llamándome cobarde».

El nacionalista, que tras la dispersión de los populares debe circular tras su asiento para salir del plenario, lo reconoce, pero matiza que fue una «reacción instintiva humana porque cuando estaba pasando por detrás de él me empujó con el culo al levantarse y me echó contra la pared. Le dije qué haces, le di un empujón y cayó sobre la mesa».

La sesión estaba convocada para la toma de posesión de la nueva edila nacionalista y una moción de apoyo a las trabajadoras de la limpieza del Hospital do Salnés, pero terminó acaloradamente. Los populares aprovecharon los ruegos y preguntas para continuar sus críticas a las multas por la zona residencial y los planes de compra del chalé de Marcial Dorado.

Algo «legítimo», en palabras de Suárez, cuyo grupo no fue tanto el dardo de las quejas, más bien dirigidas a sus socios socialistas, pero asegura que no pudo callarse cuando otro concejal del PP «nos llamó sinvergüenzas, me indigné y pedí respeto».

«Obsesionado conmigo»

Por su parte, Cañón considera que el portavoz nacionalista «está obsesionado» con él. Le acusa de dirigirle «continuos desprecios y desprestigio» para «provocarme, que salte y justificar así toda las afirmaciones que va diciendo por ahí de que soy violento y agresivo».

Suárez no niega tener tal concepto del popular: «Es una persona condenada por violencia de género, hace unos meses intentó echarme de la carretera, tiene un historial de peleas y yo, con 55 años, nunca me he pegado con nadie. Está acostumbrado a abusar, pero no se lo voy a consentir. La gente de A Illa lo conoce, aunque también hay quién ve bien este tipo de comportamientos», lamenta.

Aquel incidente de tráfico que el popular siempre negó tampoco pasó de la denuncia realizada por Suárez en las redes sociales. «No iba a tener recorrido judicial. Sin imágenes u otras pruebas iba a quedar como dos versiones contradictorias y por tanto se habría archivado y Matías lo habría usado para tergiversar, para decir que le daban la razón». Así justifica el edil el no haber acudido a la Justicia.