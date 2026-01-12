Las nuevas directrices pesqueras de la UE salpican a un millar de barcos

Ahora que el sector del mar atraviesa una nueva marejada, ya no por las adversas condiciones oceanográficas actuales –que también–, sino por las imposiciones que le llegan desde Bruselas, bueno es decir que Galicia arranca 2026 con 5.403 barcos censados –entre ellos 1.278 auxiliares de acuicultura–, de los que 4.095 tienen menos de 12 metros de eslora.

Esta aclaración respecto al tamaño viene ahora más a cuento que nunca, toda vez que la agitación de tripulantes y armadores –hoy participan en una concentración de protesta y amarran la flota en puertos como Cambados y O Grove–, se debe a que el nuevo reglamento europeo de control de la pesca –que entró en vigor el día 10–, impone obligaciones estrictas para los buques que igualen o superen los 11,99 metros de eslora.

Es decir, que una vez descontadas las pequeñas, a 1.308 embarcaciones –hay que descontar los barcos bateeiros– se les exige –a algunas ya lo hacían desde hace tiempo– que declaren electrónicamente todas sus capturas en el momento de recoger los aparejos.

Además de tener que disponer de sistemas electrónicos de registro y notificación de actividades pesqueras y estar obligadas a comunicar el regreso a puerto con cuatro horas de antelación.

Así se captura el "Centolo do Grove". / FdV

«Algo absolutamente inviable», en palabras del vicepatrón mayor de O Grove, Antonio Otero, y el patrón mayor de Cambados, Alejandro Pérez.

Los mismos representantes del sector que, por cierto, advierten de que «por ahora se libran los barcos de menos de 12 metros, pero la UE pretende que a partir de 2028 también estén obligados a avisar con cuatro horas de antelación a partir de los 9 metros de eslora, y desde 2030 quiere que lo hagan absolutamente todos, incluidas las pequeñas planeadoras o dornas que trabajan al lado del puerto».

Entienden Otero y Pérez –convencidos de que poco a poco se sumarán a la protesta otras cofradías–, que «obligándonos a pesar incluso una faneca a bordo o pez a pez, e impidiéndonos volver a puerto con normalidad, aún trabajando al lado de tierra, lo que quieren es cargarse nuestro sector».

De ahí la importancia de tener clara la situación y distribución actual de la flota gallega, empezando por decir que los barcos que de momento «se salvan» –los de menos de 12 metros– son 1.908 registrados en la provincia de Pontevedra, 2.126 en la de A Coruña y 61 en la lucense.

Todos los demás entran en «el mismo saco», es decir, 704 de entre 12 y 18 metros, de los cuales 399 son pontevedreses y 290 coruñeses; 287 naves de 18 a 24 metros de eslora, de las cuales 145 pertenecen a Pontevedra y 132, a la provincia de A Coruña; y 247 buques de más de 24 metros: 70 en A Coruña, 79 en Lugo y 125 en Pontevedra.

La protesta desarrollada en Cambados. / Iñaki Abella

Ni que decir tiene que las Rías Baixas constituyen el gran puerto gallego, con 2.530 embarcaciones totales en la ría de Arousa, 729 en la de Vigo, 390 en la de Pontevedra y 656 en Muros-Noia.

Las demás se reparten entre Mariña Lucense (175), Fisterra (126), Costa da Morte (269), Coruña-Ferrol (426) y Cedeira (102 barcos).

Dicho lo cual hay que destacar que, de momento, en la Zona I (Vigo) «se salvan» 499 pequeñas embarcaciones, que son las registradas con menos de 12 metros de eslora. Las restantes se integran en los tramos de 12 a 18 metros (73 barcos), de 18 a 24 (47) y de más de 24 metros (105 buques).

En la Zona II (Pontevedra) hay 299 embarcaciones de menos de 12 metros, 42 que tienen entre 12 y 18, 29 que van desde los 18 a los 24 metros y 18 grandes barcos, de más de 24.

Arousa, por aquello de sus particulares características y su estrecha vinculación al marisqueo a flote, así como por la fuerte implantación de la pesca artesanal a lo largo de la historia, es, de lejos, la que acumula más barcos de menos de doce metros de eslora: 1.875.

A esos que ahora no se ven afectados, pero que ven «las barbas del vecino cortar», se suman 441 barcos de 12 a 18 metros de eslora, 140 que tienen entre 18 y 24 y 40 buques arousanos de más de 24 de largo.

Respecto a las demás rías, decir que entre los 656 barcos de Muros-Noia hay 596 de menos de 12 metros –en este caso también se nota, y mucho, la acción del marisqueo–, 32 que tienen entre 12 y 18 metros, 19 unidades de 18 a 24 de eslora y solo nueve con más de 24 de largo.

Dejando a un lado las embarcaciones más pequeñas, y evaluando la implantación de las demás puerto a puerto, procede resaltar que en el tramo de 12 a 18 metros, y y en lo referido a la Zona I, destacan Moaña, con 31 barcos, el puerto de Vigo, con 13, y Cangas, con 9.

Sin salir de esta ría, decir que Moaña también dispone de 15 barcos de 18 a 24 metros, que son 14 en el de Vigo, 6 en San Adrián y 4 en Cangas.

Arranca la temporada de vieira / Iñaki Abella

Lógicamente, el liderazgo en cuanto a barcos de más de 24 metros de eslora es para el puerto de Vigo, con 61, por delante de A Guarda (37) y Cangas (5).

En la Zona II (Pontevedra), el tramo de 12 a 18 metros está liderado por Bueu (21), Combarro (8), Portonovo (6) y Aldán-Hío (5), mientras que en el de 18 a 24 metros, Bueu aporta 11 embarcaciones, Aldán-Hío se suma con 10 y Combarro, con 4.

Como cualquiera puede imaginar, el mayor número de barcos de 24 metros está en Marín (16), completándose la relación con uno de Bueu y otro de Portonovo.

En la Zona III (Arousa), el mayor número de barcos de 12 a 18 metros está en O Grove (107), A Illa (84), Cabo de Cruz (62), Rianxo (60), Cambados (43), Vilanova (34), A Pobra (25), Vilaxoán (15) y Ribeira (10).

La influencia del sector bateeiro queda de manifiesto en el tramo de 18 a 24 metros, abanderado en Arousa por Cabo de Cruz (29) y, con 18 barcos en cada caso, Rianxo, A Illa y O Grove.

A mayores, A Pobra (17 barcos de 18 a 24 metros), Vilanova (11), Cambados (10), Vilaxoán (9) y Ribeira (6).

Este último puerto, el de Santa Uxía, es la indiscutible referencia arousana en lo que respecta al segmento reservado a barcos de más de 24 metros de eslora, con 35 unidades. A mucha distancia, el puerto también ribeirense de Carreira, con dos buques, y con uno en cada caso los de Rianxo, O Grove y Cambados.

Con estos datos en la mano quizás puedan valorarse mejor las preocupaciones y reparos que pone la flota a la eliminación del umbral mínimo de 50 kilos para la declaración de capturas en el Diario de Pesca Electrónico (DPE) y al establecimiento de un límite horario fijo para la notificación previa de entrada a puerto.