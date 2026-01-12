Un jabalí mariscando en O Grove

De que los jabalíes están cada vez más presentes en nuestras calles y vidas no hay duda alguna.

Entre otros muchos avistamientos y curiosos momentos protagonizados por los cerdos salvajes puede citarse este, con uno de esos animales buscando marisco en el istmo de A Lanzada.

El animal aprovechaba la bajamar para alimentarse mientras se desplazaba desde Sanxenxo a O Grove.