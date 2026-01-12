La instalación del colector bajo el río de O Con se hará en febrero

La gran obra de saneamiento que está ejecutando la Xunta de Galicia en Vilagarcía afronta su recta final, y se espera que esté terminada antes del verano. Pero aún quedan actuaciones pendientes de gran calado, algunas de las cuales afectarán en mayor o menor medida a los ciudadanos. Así, por ejemplo, la empresa contratista tendrá que actuar de nuevo en la avenida de Cambados -a la altura del supermercado Eroski-, y eso obligará a reordenar el tráfico en esa zona, algo para lo que tendrán que coordinarse Xunta de Galicia, la firma Petrolam y el Concello. Está previsto que esta obra se ejecute durante este mes de enero.

Precisamente, esta misma semana han empezado los trabajos de conexión en Rodrigo de Mendoza, y eso ha obligado a convertir esta calle de doble sentido -una de las principales de Vilagarcía en cuanto a circulación- en un vial de dirección única hacia la rotonda de la Luz Salgada. Una situación que afecta mucho a quienes se dirigen hacia el sur de Vilagarcía, ya que sus desplazamientos se alargarán ahora bastante al tener que ir por el centro de la ciudad y la zona del Puerto, o por A Laxe y Cornazo. Esta reordenación del tráfico durará en torno a un mes.

La obra en el entorno del río está suponiendo un enorme reto porsu complejidad técnica

La Xunta de Galicia está invirtiendo casi 10 millones de euros en esta obra de saneamiento de Vilagarcía, que incluye, entre otras actuaciones, la mejora de las canalizaciones y la construcción de dos tanques de tormentas, pensados para aliviar eventuales inundaciones futuras. Y lo hace a través de Augas de Galicia, departamento que depende de la Consellería de Medio Ambiente.

Más avanzado en Fexdega

Augas de Galicia explica que ya están concluidas las conducciones de Rodrigo de Mendoza y las impulsiones de Fexdega y de la plaza de abastos. Añaden también que el tanque de tormentas de Fexdega ya está terminado y con todo su equipamiento y cuadros eléctricos listos. Únicamente queda pendiente la ejecución del aliviadero, que es lo que se está haciendo ahora, y que ha obligado a desviar una línea de gas particular.

La empresa del gas terminó el retranqueo a finales de diciembre, por lo que ya se podía acometer el aliviadero. Pero desde Augas de Galicia señalan que decidieron esperar al final de las fiestas navideñas porque así lo solicitó el Concello, para evitar de este modo las inevitables molestias a vecinos y visitantes en plena campaña de Navidad. Cabe recordar que en Rodrigo de Mendoza están, precisamente, algunas de las principales bolsas de aparcamientos disuasorios de Vilagarcía.

También en Fexdega, está pendiente la urbanización de la parcela. La Xunta de Galicia envió una propuesta al Ayuntamiento en octubre, y la administración local le dio el visto bueno el 17 de diciembre, según la administración gallega, por lo que hasta ahora la empresa contratista no pudo actuar en esa parte.

La Xunta presentó en octubre un proyecto para la urbanización de la parcela de Fexdega, y Ravella lo autorizó en diciembre

Finalmente, en el caso del tanque de tormentas de la plaza de abastos, «se está trabajando a buen ritmo a pesar de la extrema complejidad técnica de la infraestructura y del terreno», según apuntan desde la Consellería de Medio Ambiente, pues será necesario instalar canalizaciones nuevas bajo el lecho del río de O Con. La Xunta señala al respecto que en estos momentos se están terminando los muros perimetrales, «con un encofrado novedoso y muy difícil de mover», así como los muros inferiores. En la siguiente fase, se prepararán el forjado y los equipos.

«Paralelamente, se está estudiando la mejor solución técnica para el cruce bajo el río de O Con de un colector», señalan en Augas de Galicia, añadiendo que está prevista su ejecución durante el mes de febrero, «salvo complicaciones técnicas». Esta fase de la obra llevará acarreados, casi con total seguridad, cambios en la disposición de algunos puestos de venta del mercado ambulante que se celebra entre la plaza de abastos y el río los martes y sábados.

Así las cosas, la intención de la Xunta es que las obras estén listas antes del verano. Hace unos meses, el Ayuntamiento de Vilagarcía situó la conclusión de los trabajos en el mes de junio, pero desde San Caetano replicaron que entregarían la obra antes, durante el primer trimestre de este 2026. Sin embargo, pocas semanas después, la propia conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, dio por buena la previsión que había hecho Ravella, situando el fin de la obra en el ecuador de año.

Es, en todo caso, un proyecto que está acumulando un retraso muy considerable, pues tenía que estar terminado en abril de 2025, de modo que el plazo máximo de ejecución se ha sobrepasado en más de un año. Esta situación tiene repercusiones prácticas sobre vecinos y visitantes, pues más allá de las molestias puntuales que se producen en determinadas fases de los trabajos, la calzada de algunas calles ha quedado muy deteriorada -el caso más claro es Rodrigo de Mendoza- y se está esperando a que acabe la obra para reasfaltar la calle.

En cualquier caso, es un proyecto que se espera que marque un antes y un después en el saneamiento de Vilagarcía, comprometido históricamente por la ineficiencia de muchos colectores, el exceso de sólidos y la entrada excesiva de agua de lluvia y del mar incluso en días con precipitaciones moderadas, lo que genera a su vez inundaciones o vertidos.

Para solucionar esos problemas, Augas de Galicia contrató a Petrolam Infraestructuras la renovación de la red de colectores de Rodrigo de Mendoza y la ejecución de dos tanques de tormentas, así como la construcción de un nuevo tramo de colector en la avenida de Cambados. También se renovarán tuberías en la calle García Caamaño, en el margen derecho del río de O Con.