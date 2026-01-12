Herida tras sufrir una aparatosa salida de vía en Ribadumia
Una vecina de 55 años fue trasladada al Hospital do Salnés
Ribadumia
Una vecina de Ribadumia de 55 años de edad fue trasladada esta madrugada al Hospital do Salnés tras sufrir una aparatosa salida de vía en Barrantes.
La mujer, que responde a las iniciales de A.B.A.P., se salió de la carretera y acabó colisionando contra el monolito de la tienda Vilanova Peña.
A consecuencia del impacto, se quejaba de dolor torácico, lumbar y cervical, por lo que fue evacuada por una ambulancia del 061 al centro sanitario de Ande.
Los hechos ocurrieron sobre las tres y media de la madrugada en esta recta de la carretera EP-9305.
En el dispositivo intervinieron Emerxencias del Concello de Cambados, Protección Civil de Ribadumia y Guardia Civil de Tráfico.
