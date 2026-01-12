Divisiones internas y dimisiones hacen tambalear al gobierno meco

La familia socialista de O Grove atraviesa momentos complicados. Hace meses dimitió el concejal Santi Meis, recientemente anunció su marcha Noemí Outeda y solo un par de días después se dio a conocer la de Juan Ramón Outeda Montenegro.

En los tres casos hay motivos personales, familiares e incluso médicos que explican y justifican sobradamente su decisión. Pero no es solo eso lo que pudo haberles llevado a dar el paso ni lo que preocupa a otros concejales socialistas aún en activo.

Lo cierto es que alguna de las dimisiones tiene mucho que ver con una división interna en el grupo de gobierno de la que casi todo el mundo habla y que se arrastra desde hace meses, e incluso años.

Una de las apariciones públicas de Noemi Outeda en su etapa como concejala y diputada provincial. / FdV

Tanto es así que en muchas ocasiones el alcalde y líder del PSdeG-PSOE de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico, parece ser el único del gobierno, apareciendo solo en multitud de actos o, como mucho, acompañado de su número 2, María de los Ángeles Domínguez Fernández.

Pero salvo por alguna presencia mediática puntual de Quito Parada o Pili Galiñanes, da la impresión de que los demás miembros del «equipo» de Cacabelos fueron perdiendo peso.

Casi al mismo ritmo que iban en aumento las críticas de vecinos, empresarios y grupos de la oposición, hastiados por la supuesta «dejadez» y el «abandono» en el que estaría sumido el pueblo.

«No estamos contentos con la forma de llevar la cosas y estamos cansados de que arrastremos durante años problemas que nunca se solucionan, como los accesos a las playas, el estado de los paseos, las carencias de personal y tantos otros», explica alguno de los socialistas.

No es cuestión de decir si hablan los que ya dimitieron o algunos de los que aún están, porque unos y otros prefieren mantenerse en el anonimato.

El alcalde y la concejala de Obras, Ángeles Domínguez. / FdV

Pero el disgusto y la decepción es evidente, de ahí que algunos de esos socialistas se quejen: «Salimos a la calle cada mañana y tenemos que encontrarnos con vecinos que nos miran a la cara y nos dicen que lo estamos haciendo mal, y el problema es que tienen razón porque hay problemas que se arrastran sin que se les dé solución».

Frente a eso «no podemos hace nada salvo lamentarnos, porque aunque sean asuntos de nuestra competencia, vemos que no están en nuestras manos».

Lo que quieren decir es que «todo depende de Jose y Ángeles, ya que son los dos que mandan y ella incluso invadiendo competencias de otras concejalías».

De ahí que además de enfriarse las relaciones políticas entre algunos de los socialistas se enfriaran también las personales, distando mucho la situación actual de aquella buena sintonía que se vivía en la familia socialista hace solo tres años, cuando volvieron a ganar las elecciones y aún a pesar de haber perdido la mayoría absoluta.

Los ediles Noemí Outeda, Pilar Galiñanes y Quito Parada. / Iñaki Abella

En definitiva, que las aguas andan revueltas en el PSOE de O Grove, y de no haber sido por este mal ambiente «habríamos aguantado lo que resta de mandato hasta llegar a las próximas elecciones», confirma, esto sí, alguno de los ya exediles.

Ahora está por ver quién toma posesión y cómo afrontarán Cacabelos y Ángeles Domínguez tanto esta recta final de mandato como la carrera electoral y la confección de la candidatura de 2027, «porque tal y como están las cosas va a ser difícil completarla», sentencian algunos de los barones socialistas.

Por lo de pronto, Marta Domínguez, hija del exconcejal Juan Daniel Domínguez, y el médico Javier Caneda –ahora residente en Vilagarcía–, que fue edil durante ocho años, son los siguientes de la lista y, por tanto, los aspirantes a relevar a Noemi y Juan Outeda.

José Antonio Cacabelos Rico y el concejal Juan Ramón Outeda Montenegro. / FdV

FARO DE VIGO contactó ayer con Marta Domínguez, con la que Cacabelos ya contactó hace tiempo y se limitó a indicar: «Ahora estoy de vacaciones y disfrutando de unos días de descanso con mis hijos en Portugal, por lo que tengo que llegar al pueblo antes de hacer nada».

Es evidente que Cacabelos tendrá mucho que pulir en cuanto se recupere de la enfermedad que arrastra desde hace unas semanas. Aunque viendo el lado vaso medio lleno, «si algunos concejales estaban cansados o desanimados es mejor renovar ahora el equipo para afrontar con energía este último año y las elecciones», explican algunos de los más fieles de Cacabelos y el partido, quienes reconocen también ciertas desavenencias internas pero les restan importancia y aseguran que no van a perjudicar a los intereses del pueblo.