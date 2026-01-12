Cambados creará un mirador sobre el estanque de A Seca

El Concello de Cambados creará un mirador con una altura de tres metros para contemplar el estanque de A Seca. El proyecto está valorado en unos 18.000 euros y ha conseguido una ayuda de 12.500.

El alcalde, Samuel Lago, explica que concurrieron a la línea de ayudas de fondos europeos Leader, convocada por el GDR O Salnés-Ulla-Umia para convertirlo en una realidad. Según la resolución, cubrirá casi el 70% del coste.

La memoria municipal contempla una plataforma de madera elevada tres metros sobre la cota del suelo en una zona ajardinada ubicada dentro de la parcela de la casa de cultura de Corvillón.

Será accesible con una escalera trasera, quedando un ancho por detrás de tres metros, a nivel del terreno, y la parte frontal, es decir, la zona elevada, será de seis metros.

Tendrá forma trapezoidal, adaptada al terreno en pendiente, y contará con seis pilares para su sujeción, herrajes metálicos, así como una barandilla para garantizar la seguridad.

Plano de cómo será la estructura del nuevo mirador de A Seca, en Cambados. / Cedida

Las características proyectadas posibilitan una integración «plena» en el medio natural y su disposición «garantiza una experiencia panorámica sin alterar significativamente la orografía ni el ecosistema del lugar».

La ubicación está dentro del ámbito de protección de este conjunto del estanque y el molino de mareas, que es una joya; de los pocos de su tipo conservados en Galicia y, de hecho, está en proceso su catalogación como BIC, aunque ya cuenta con una elevada protección patrimonial.

El regidor explica que el objetivo es completar los itinerarios existentes actualmente en la zona para disfrutar de este espacio, que además es un excelente lugar para la observación de aves, promoviendo un ocio sostenible y de naturaleza, además de poner en valor esta parte del patrimonio de Cambados.