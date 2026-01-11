Unto Vello actúa hoy en «Cultura ao Quente» de Cambados

El Concello de Cambados inicia hoy una nueva edición de su ciclo «Cultura ao Quente» que incluye actuaciones y un petisco para que los vecinos confraternicen. Será en la Casa de Cultura de Castrelo, a las 19.00 horas, con un concierto del grupo Unto Vello.

La entrada es gratuita. La siguiente cita será el domingo 18 en Oubiña con una jornada con Lina e Lola.