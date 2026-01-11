Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unto Vello actúa hoy en «Cultura ao Quente» de Cambados

Lucía Romero

Cambados

El Concello de Cambados inicia hoy una nueva edición de su ciclo «Cultura ao Quente» que incluye actuaciones y un petisco para que los vecinos confraternicen. Será en la Casa de Cultura de Castrelo, a las 19.00 horas, con un concierto del grupo Unto Vello.

La entrada es gratuita. La siguiente cita será el domingo 18 en Oubiña con una jornada con Lina e Lola.

