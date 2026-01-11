Ravella crea el puesto de maestro compostero y contrata para otros once

Ravella ha ampliado la Oferta de Emprego Público de 2025 para la cobertura de una serie de plazas de manera ordinaria y por promoción interna. Así, plantea la incorporación de personal de nuevo ingreso para 12 puestos, entre los que destacan seis de operario de servicios y uno de oficial de compostaje.

Los procesos de selección se realizarán en los meses próximos y bajo esta modalidad también se quiere contratar a un técnico superior de administración general y cuatro auxiliares administrativos.

Así lo indica una resolución de recursos humanos presentada ante la Xunta de Goberno local donde se recuerda que la Oferta de Emprego Público del año pasado fue aprobada por la Alcaldía en junio de 2025.

Su ampliación fue aprobada el pasado diciembre y además de las mentadas plazas de nuevo ingreso incluye una convocatoria de promoción interna en 19 puestos. En concreto, son de técnico medio de administración general (dos), de diseño gráfico (uno) y de director de biblioteca (uno).

También para cinco auxiliares administrativos y otros tantos de biblioteca. Asimismo contempla la plaza de inspector de la Policía Local, de oficial de instalaciones culturales, dos de electricista y una de encargado de servicios múltiples.

El mismo documento indica que la ampliación «incluye las necesidades de recursos humanos con asignación presupuestaria».

Cuando se aprobó la Oferta, en verano, se estipulaban dos plazas de personal funcionario de carrera para la Policía y otra de la misma categoría y también para el cuerpo, pero mediante concurso de movilidad.

Los puestos mencionados se corresponden con categorías que van desde la C1 y C2 hasta la A1 y la A2, lo cual conlleva una escala salaria y unos complementos más elevados.