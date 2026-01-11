Proyectan una planta para almacenar energía en Cambados

La Consellería de Economía e Industria tramita la autorización de una planta de almacenamiento eléctrico en Cambados en la modalidad de baterías «stand-alone» como la del polígono de Nantes (Sanxenxo). Se trata de instalaciones con «un impacto visual muy pequeño» y que permiten un mejor aprovechamiento de la producción de renovables y muy atractivas para las compañías, pues les permiten obtener una mayor rentabilidad.

De hecho, hay otras 29 iniciativas en la misma situación, según datos trasladados por la Xunta a Europa Press. Dos ya están autorizadas (Vigo y Malpica) y luego está la de Sanxenxo, que funciona desde hace unos meses y que podría abastecer a unas 2.500 viviendas.

El director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila, reconoce «muchísimo interés» por parte del sector en este tipo de instalaciones, ya que los datos de solicitudes «se multiplican por tres y por cuatro» en la fase de avales, anterior a la del inicio de la tramitación.

El momento en el que los proyectos se empiezan a tramitar implica que cuentan con permiso de acceso y conexión a la red. Son iniciativas con un impacto visual «muy pequeño» y a las que por tanto suelen aplicársele procedimientos de evaluación simplificada, según Fernández Vila, que apunta que las que superan los 50 megavatios son tramitados por el Gobierno central.

Junto a las convocatorias de ayudas para apoyar la financiación de estas instalaciones, el director xeral justifica el interés en el almacenamiento eléctrico en dos vertientes: por un lado, el punto de vista técnico y por otro, el económico.

Así, aportar «robustez y resiliencia a la red» es el principal motivo por el que las administraciones impulsan estos proyectos. De hecho, ahí sitúa la Xunta su «apuesta prioritaria» por el almacenamiento.

Pero, además, los planes de negocio emergen como la otra causa principal del auge de estas instalaciones: el almacenamiento permite desestacionalizar la venta de energía, de modo que las eléctricas pueden «guardar» en periodos de bajos precios e inyectar la energía cuando es mayor el coste, obteniendo una mayor rentabilidad.

Cuatro de los proyectos para almacenar energía que tramita la consellería se ubican en Ourense, tres en Vigo, otros tres en O Porriño y otros tantos en Santiago de Compostela.

A continuación figuran municipios como A Coruña, Sada, Oleiros, Chantada, Rubiá, y Carral-Cerdeda, todos ellos con dos instalaciones de almacenamiento en tramitación. Cambados, Ordes, Rois-Lousame, Beariz, Cerceda y Abadín son las otras localidades en las que se tramita la instalación de un proyecto.

Detalles

Salvo dos (vinculados a parques eólicos en Malpica, ya autorizado; y Abadín, en tramitación), todos son proyectos de almacenamiento en baterías en la modalidad «stand-alone», aquellas que operan de forma independiente, sin estar integradas a una planta de generación de energía renovable.

La apuesta de la china Sungrow por Galicia convirtió a la comunidad en «pionera» en este tipo . Situadas en el polígono de Nantes, las instalaciones del proyecto Bess Sanxenxo las desarrolla Soner Sorolla, filial de la china Sungrow en España.

El otro tipo de almacenamiento es el bombeo reversible, ámbito en el que la Xunta dio luz verde ambiental la pasada primavera a la investigación geológica de Iberdrola para implantar una megacentral hidroeléctrica en Vilariño de Conso (Ourense). Esta central de acumulación por bombeo se presenta como la mayor de Europa.

Entre los promotores de las iniciativas que tramita el Gobierno gallego figuran nombres como Naturgy Renovables (el proyecto con autorización en Vigo), Norvento (el de hibridación en Abadín), Taiga Mistral (cerca de Marineda en A Coruña, los dos de Oleiros y tres de Ourense), GR Cormoran Renovables (Belesar I y II en Chantada) y Macrina Solar (Cayetano I, II y III en Santiago).

Por parte del Ejecutivo central, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio a conocer a finales de año el resultado definitivo de la convocatoria de ayudas a proyectos de inversión en almacenamiento, con 11 proyectos seleccionados en Galicia a los que asignará casi 97,2 millones de euros del fondo europeo de desarrollo regional.