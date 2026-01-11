El precio y la demanda de lamprea del Ulla se multiplican

La campaña de la lamprea, que empezaba el día 2 con tres embarcaciones largando las nasas en el río Ulla, arrancó de forma ilusionante, ya que en la jornada siguiente se levantaron los aparejos y aparecieron en ellos los tres primeros ejemplares.

Pero desde entonces este preciado pez cartilaginoso se ha dejado ver a cuentagotas, de ahí que se dispararan tanto la demanda como los precios.

Se despacha en primera venta a unos 90 o 100 euros (más IVA) cada ejemplar y se entrega directamente a los restaurantes especializados en su preparación, que la reservan a los pescadores –los conocidos como valeiros– con mucha antelación, prácticamente de un año para otro.

Pili Novo y Manuel Losas, de Casa Farrucán, junto al pescador Pepe Barreiro, con la primera lamprea de la temporada. / Noé Parga

De ahí que los más fervientes seguidores de este manjar lo tengan francamente difícil para catar la lamprea del Ulla y deban integrarse en alguna de las listas de espera que manejan los establecimientos más populares, y los que más pagan por conseguirla.

En Casa Farrucán, por ejemplo, sostienen que «al principio parecía que iba a ser un buen año, pero ahora ya tenemos dudas, porque hay muy poca».

Pili Novo, la propietaria y chef de este popular restaurante situado a orillas del Ulla –por el margen coruñés de Padrón–, justo delante de los pantalanes en los que operan los valeiros, esgrime que «está llamando gente a diario y de todas partes para saber si tenemos lamprea o preguntar cuándo podremos conseguirla, incluso sin importar el precio, y tenemos que explicarles que está difícil, dado que se está sacando muy poca».

Pili Novo cocinando lamprea. / FdV

Mientras elaboraba tres ejemplares al estilo bordelesa para un selecto grupo de comensales que han conseguido reserva, la cocinera explicaba a FARO que «la lamprea del Ulla tiene un tirón enorme, y la pena es que no haya más capturas para poder llegar a más gente».

Su esperanza, como ya indicaba hace días, es que el volumen aumente ahora que se disponen a iniciar la temporada los titulares de las tradicionales pesqueiras romanas situadas aguas arriba, a la altura de Herbón.