El precio y la demanda de lamprea del Ulla se multiplican
Las escasas capturas hacen del todo imposible atender los pedidos
En restaurantes como Casa Farrucán tienen lista de espera
«Nos llaman de todas partes», esgrime la cocinera Pili Novo
La campaña de la lamprea, que empezaba el día 2 con tres embarcaciones largando las nasas en el río Ulla, arrancó de forma ilusionante, ya que en la jornada siguiente se levantaron los aparejos y aparecieron en ellos los tres primeros ejemplares.
Pero desde entonces este preciado pez cartilaginoso se ha dejado ver a cuentagotas, de ahí que se dispararan tanto la demanda como los precios.
Se despacha en primera venta a unos 90 o 100 euros (más IVA) cada ejemplar y se entrega directamente a los restaurantes especializados en su preparación, que la reservan a los pescadores –los conocidos como valeiros– con mucha antelación, prácticamente de un año para otro.
De ahí que los más fervientes seguidores de este manjar lo tengan francamente difícil para catar la lamprea del Ulla y deban integrarse en alguna de las listas de espera que manejan los establecimientos más populares, y los que más pagan por conseguirla.
En Casa Farrucán, por ejemplo, sostienen que «al principio parecía que iba a ser un buen año, pero ahora ya tenemos dudas, porque hay muy poca».
Pili Novo, la propietaria y chef de este popular restaurante situado a orillas del Ulla –por el margen coruñés de Padrón–, justo delante de los pantalanes en los que operan los valeiros, esgrime que «está llamando gente a diario y de todas partes para saber si tenemos lamprea o preguntar cuándo podremos conseguirla, incluso sin importar el precio, y tenemos que explicarles que está difícil, dado que se está sacando muy poca».
Mientras elaboraba tres ejemplares al estilo bordelesa para un selecto grupo de comensales que han conseguido reserva, la cocinera explicaba a FARO que «la lamprea del Ulla tiene un tirón enorme, y la pena es que no haya más capturas para poder llegar a más gente».
Su esperanza, como ya indicaba hace días, es que el volumen aumente ahora que se disponen a iniciar la temporada los titulares de las tradicionales pesqueiras romanas situadas aguas arriba, a la altura de Herbón.
