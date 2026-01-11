El PP recuerda a Arosa que Dorado donó un camión al Concello de A Illa

Era un pleno prácticamente vacío de contenido, en el que el único punto de la orden del día era la toma de posesión como edil de Benestar Social de la nacionalista Lidia Barreiro. Sin embargo, los plenos de A Illa en este mandato son de todo menos tranquilos, y más, tras el enfrentamiento, a través de comunicados de prensa, a cuenta del interés municipal por adquirir al Plan Nacional sobre Drogas la vivienda de Marcial Dorado.

Ese debate llegó en el turno de ruegos y preguntas, cuando el Partido Popular y el edil no adscrito, Matías González Cañón, iniciaban una serie de preguntas sobre la cuestión en la que aprovechaban para recordarle al alcalde, Luis Arosa, que el narco donó, en su día, un camión al Concello de A Illa y acusando a su partido de «demagogia barata» por acusarles de querer defender a Dorado al cuestionar una posible compra de su vivienda. Arosa puntualizó que, además de no encontrarse ya en el Concello de A Illa, ese camión fue donado a la extinta Agrupación de Protección Civil del municipio.

Los conservadores también pidieron explicaciones sobre el centro de día que se reclamó, hace años para una parcela de As Laxes anexa al centro de salud, al entender que uno de los objetivos de la adquisición de la vivienda de Dorado es para crear ese servicio, algo que Arosa trató de puntualizar, asegurando que la vivienda de Marcial Dorado, si algún día pasa a manos municipales, será un punto de encuentro intergeneracional, no un centro de día.

Uno de los temas candentes en A Illa en estas últimas semanas son las sanciones de la zona residencial, al haber detectado hosteleros y comerciantes que varios de sus clientes han sido sancionados pese a haber registrado sus matrículas. Este extremo fue reconocido por el propio alcalde, achacando a «un baile de números» o a la «caligrafía» los problemas registrados, asegurando que se estaba dando ya cobertura a aquellos afectados que demuestren que contaban con autorización para adentrarse con su vehículo en la zona residencial. En cuanto al pabellón, los conservadores recordaron a Arosa que, en campaña, dijo que «este iba a ser el mandato» pero que, dos años después poco o nada se sabe de una infraestructura muy necesaria para el municipio. Arosa se defendió argumentando que se está trabajando para conseguir los terrenos ya que, sin ellos, «es imposible hacerlo».

La toma de posesión de la nacionalista tampoco estuvo exenta de polémica. Barreiro negó que su nombre hubiese aparecido asociado como edil a las actividades del pasado 25-N organizadas por la concejalía de la que tomó cargo el viernes, mientras los conservadores esgrimen el mail que recibieron en sus correos particulares, en los que aparece su nombre, acusándola de mentir en su intervención.

Por último, los conservadores también denuncian la falta de contenido en las sesiones plenarias, «limitándose a un dar cuenta de las cosas que ellos aprueban en junta de gobierno». Acusan al bipartito de «haberle sacado todas las competencias al pleno» al mismo tiempo que lamentan que se siga sin contar con ellos «ni siquiera para informarnos de un cambio de fecha en la sesión»