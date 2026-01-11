El juicio por el desfalco en Porto de Cambados se celebra este mes

El juicio contra el exgerente de Porto de Cambados, la empresa de vieira de la cofradía, se celebrará el 27 de este mes en la Audiencia de Pontevedra. Como avanzó este diario, J.L.S.R. se enfrenta a acusaciones de apropiación indebida y administración desleal.

Las peticiones de penas difieren. Mientras que el pósito le atribuye un desfalco de 200.000 euros durante sus dos años de gestión, entre las ganancias que dejó de percibir la firma y un presunto uso improcedente de fondos, la Fiscalía considera probado un agujero de unos 36.000 euros.

Así las cosas, la acusación particular, ejercida por el despacho Sabín Abogados, solicita penas que suman 16 años de prisión para el exgerente. También pide privación de libertad para su mujer, J.B.G., a la que acusa de un delito de receptación.

En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público pide tres años de cárcel para él y otros dos para ella como «cooperadora necesaria», pues considera que ambos, «puestos en común acuerdo», supuestamente ingresaron en «la cuenta particular» de ella dinero del negocio de la cofradía de Cambados.

Las diligencias se abrieron en 2022 y los responsables de la institución señalaban que el exgerente había utilizado la tarjeta de la empresa para cuestiones sin relación con su actividad, como gastos de peluquería o en obras realizadas en su domicilio particular, entre otras cuestiones.