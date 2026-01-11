Un jabalí de 140 kilos en el Castrove

Los cazadores dan cuenta de una buena cantidad de jabalíes en los montes de las comarcas de O Salnés, Caldas y Pontevedra, al tiempo que informan de alguna de las últimas y más exitosas batidas llevadas a cabo en dichos territorios.

Entre ellas cabe destacar una organizada durante el fin de semana en Monte Castrove, a caballo entre los Concellos de Poio y Meis, de la que formaron parte once escopetas, tanto de la sociedad de caza meañesa Corazón do Salnés como de la entidad existente en San Xoán de Poio.

Fue en el Tecor de esta última, cerca del conocido bosque de secuoyas, donde los cazadores consiguieron abatir, no sin dificultades, un ejemplar de casi 140 kilogramos de peso.

Uno de los cazadores con uno de los perros participantes y el jabalí. / Iñaki Abella

Fue después de tres horas de intensa búsqueda con una destacada participación de los perros, algunos de los cuales sufrieron heridas leves.

«La verdad es que fue difícil porque era un jabalí experimentado y muy fuerte, por lo que temíamos que pudiera causar daños a los perros», explica Rafa, uno de los cazadores participantes en esta salida al monte.

«Finalmente logramos el objetivo, aunque al centrarnos en este ejemplar se nos escaparon cinco o seis más», resalta el tirador antes de insistir en que «hay una cada vez más importante población de jabalíes en los montes de toda la provincia».