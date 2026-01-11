Las humedades devoran las paredes del centro de salud de Vilanova

Es un viejo problema que viene arrastrando el centro de salud de Vilanova desde prácticamente cuando se construyó pero al que todavía no se ha encontrado solución. Los usuarios y trabajadores de las dependencias sanitarias del municipio conviven en las últimas semanas con unas grandes humedades y manchas de moho en prácticamente todas las paredes y techos del centro de salud, una situación muy podo aconsejable para unas instalaciones médicas.

Los propios usuarios están cansados de esta situación y exigen al Concello y a la Consellería de Sanidade que tomen medidas de forma inmediata ante lo que consideran «una situación insalubre» en un lugar que debería estar en las condiciones contrarias. A pesar de las constantes denuncias desde su construcción, solo se han «acometido parches que no han solucionado el problema, porque este vuelve a repetirse», como está ocurriendo en la actualidad, donde prácticamente todas las paredes están afectadas.

Sanidade anunció hace unos meses que estaba dispuesta a acometer obras de remodelación de las instalaciones, invirtiendo cerca de medio millón de euros en solucionar esas deficiencias, algo que aguardan en Vilanova para evitar convivir con las humedades en el centro de salud.