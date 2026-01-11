Fexturrón ofrece hoy una última tarde de diversión navideña
La Navidad empieza a replegarse en O Salnés, pero Vilagarcía aún cierra hoy su parque de atracciones, que ayer clausuró su ciclo de magia con una gran gala. Fue una de las novedades de este año.
La Navidad ha empezado a replegar todo su arsenal de las calles.
Los alumbrados y decoraciones están desapareciendo progresivamente y las actividades especiales han llegado a su fin, aunque Vilagarcía ha querido darse el gusto de un fin de semana más de Fexturrón, para que la transición del regreso a las aulas fuera más llevadera.
Así las cosas, este gran parque infantil cierra hoy sus puertas tras mes y medio de diversión, repitiendo el éxito de años anteriores. Y es que es uno de los parques de atracciones navideño más completos de O Salnés.
Cuenta con una gran pista de hielo, en la que también se ha visto disfrutar a los más mayores, carruseles y otras atracciones y actividades gratuitas como la gala de magia que tuvo lugar ayer.
Puso el broche de oro a anteriores actuaciones de este apartado del parque llamado FexMagia, que fue una de las novedades de este año e incluyó tres sesiones y dos talleres infantiles.
La cita de cierre contó con la presencia de tres reconocidos ilusionistas gallegos: Roberto Lolo, Iago Saavedra y Samuel Moreno, que realizaron trucos de cerca, juegos de manos y con cartas, así como algún número de ilusionismo que sorprendió a a niños y adultos y para el que contaron con la participación del público.
Cabe recordar que el Concello de Vilagarcía organizó todo esto como parte del programa Nadalízate, creado para animar la ciudad en estas fechas tan especiales.
El horario para disfrutar de la última jornada en este espacio del recinto ferial de Fexdega es de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.00 horas.
