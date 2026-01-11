Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía

Un hombre de 53 años de edad ha aparecido muerto hoy en la galería comercial de un edificio de Vilagarcía donde llevaba durmiendo desde hace algún tiempo.

A falta del informe de la investigación, todo indica que falleció por causas naturales.

Se llamaba Juan Silva González y vecinos del portal junto al que se había instalado contaron que esta mañana mostraba signos de estar con vida.

Sin embargo, los servicios de emergencias recibieron a primera hora de la tarde una llamada informando de que podría necesitar asistencia sanitaria.

Hasta las galerías, ubicadas en la plaza Xoán XXIII, tras el Bar Concello, acudieron el servicio Urxencias Médicas 061, Policía Local y Policía Nacional, así como el servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil. Sin embargo, nada se pudo hacer por el hombre, nacido en 1972 y del que se desconocen sus circunstancias.

Hace unos días se produjo un caso parecido en Caldas de Reis. Otra persona sin hogar falleció en el porche de un edificio del centro urbano que había convertido en un dormitorio improvisado, juntando los contenedores de la basura.

Alguien que logró saber su nombre, dejó una nota plastificada en su memoria junto con una rosas. Alguien sumó después un cirio y decía así: «No te conozco, Aquilino, pero te he visto. Aquí terminaste tu viaje, pero no te vas a ir como si no hubieras existido. Espero que donde estés ahora, encuentres calor y calma».