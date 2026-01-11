Gardacostas elimina otra ingente cantidad de redes y nasas ilegales

FARO DE VIGO ya detalló hace días que Gardacostas de Galicia, considerado «un servicio público clave, único en España y referencia a nivel europeo», realizó el año pasado 9.726 inspecciones y se incautó de 9,5 toneladas de cefalópodos, otras tantas de pescado, casi 5 toneladas de crustáceos, 3 toneladas de bivalvos y una tonelada de equinodermos y otras especies.

Además de recuperar alrededor de 37.000 útiles o aparejos ilegales, entre cacharros de pulpo, jaulas, viveros, trasmallos, sachos, equipos de buceo e incluso vehículos y embarcaciones.

Ayer volvió a quedar puesto de manifiesto que, por mucha presión que se ejerza sobre ellos –y ésta no deja de aumentar–, los pescadores furtivos y/o los que dicen ser profesionales pero ejercen la amenazante pesca ilegal siguen a lo suyo.

Recuperación de redes ilegales, algunas con centollos «enmallados». / Iñaki Abella

Al igual que volvió a quedar claro los importante que resulta este servicio de vigilancia, como bien pudo comprobar personalmente la conselleira de Mar, Marta Villaverde, que se desplazó a Vilagarcía para, a las nueve de la mañana, embarcarse en el buque «Mar de Galicia» y participar en una nueva jornada de «caza» de furtivos.

Con esta potente embarcación y dos lanchas de apoyo, los miembros de Gardacostas realizaron ante la atenta mirada de la titular de Mar el que viene a ser su intenso trabajo diario.

Y el resultado fue el decomiso de varios miles de metros más de aparejo ilegal, sobre todo de los populares miños, que suelen emplearse tanto para pescar legalmente como para esquilmar una especie tan importante en Galicia como el centollo.

Miembros de Gardacostas recuperando miños. / Abella

A mayores, los funcionarios de Gardacostas participantes en este nuevo operativo subieron a bordo una ingente cantidad de nasas, sobre todo de las empleadas en la pesca de pulpo, nécora y camarón.

Además de izar a la cubierta del buque principal esos y otros aparejos ilegales para trasladarlos a tierra y proceder a su destrucción, los guardacostas y la propia conselleira pudieron devolver al mar algunos de los productos recuperados aún con vida, sobre todo centollo y cría de erizo de mar.

De igual modo, en esta expedición también participada por FARO DE VIGO pudieron ver individuos de diferentes especies ya muertos dentro de las nasas o atrapados en esas redes que tanto daño están causando en las rías gallegas.

En resumen, que Marta Villaverde pudo familiarizarse un poco más con la labor diaria de un servicio tan importante y necesario como el de Gardacostas.

Algunas de las nasas intervenidas. / Iñaki Abella

Y aunque ya sabía de antemano de su eficacia, ayer pudo observar con sus propios ojos y participando activamente cómo funciona este departamento, «que opera las 24 horas del día, los 365 días del año», no solo luchando contra el furtivismo, sino también «dando respuesta inmediata a los incidentes que se producen en el litoral» e incluso ayudando a salvar vidas.

La Consellería do Mar se encargó de recordarlo ayer, aprovechando la visita de Marta Villaverde a la ría de Arousa.

144 efectivos

Una estancia que le sirvió para recordar que los presupuestos de la Xunta para este departamento se han incrementado este año y para detallar que está compuesto por 144 efectivos.

Entre ellos los pertenecientes al departamento de Servicios Centrales, que el año pasado realizó 1.151 inspecciones, tramitó 744 denuncias y se incautó de 6.738 kilos de producto.

Complementa el trabajo de las unidades operativas, tales como las de Celeiro, Ferrol, A Coruña, Muxía, Portosín, Ribeira y Vilaxoán, esta última encargada en 2025 de 801 inspecciones, 206 actas de presunta infracción y la incautación de 2.288 kilos de producto ilegal y 1.402 útiles o aparejos.

La conselleira se embarcó para ver de cerca el trabajo de Gardacostas. / Iñaki Abella

No hay que olvidar a la unidad operativa de Pontevedra, con 670 inspecciones, 159 actas de infracción y la incautación de 2.136 útiles y 7.144 kilos de producto.

Tampoco hay que perder de vista la base de Vigo, que como detallaba FARO hace días intervino 3.854 kilos de diferentes especies y casi 9.000 útiles, cerrando el ejercicio con 1.665 inspecciones y la tramitación de 393 actas de infracción.

En definitiva, que los trabajadores de Gardacostas de Galicia, cuya labor se complementa con la de 163 guardapescas que financia la Xunta y están a cargo de las cofradías, parecen ahora más necesarios que nunca.

Quizás por ello Marta Villaverde quiso navegar con ellos ayer, para expresarles personalmente su apoyo, animarlos a «seguir remando» en la misma dirección y anunciarles más ayuda institucional, como la que recibirán en breve con la incorporación de patrulleras más y doce vehículos todoterreno pick up.

«Seguimos así avanzando en el proceso de modernización de la flota iniciado en 2018 –argumentan en la Xunta–, y que ya supuso la renovación de alrededor de una veintena de unidades» que están distribuidas entre las bases antes citadas y las instalaciones centrales de Gardacostas.