Cientos de variedades abren en Rubiáns el calendario nacional de muestras de la camelia

Rubiáns (Vilagarcía) dio ayer el pistoletazo de salida al calendario de exposiciones de la camelia en España con la participación de una treintena de expositores llegados de lugares como Pontevedra, Boiro, Tui, Caldas, Cambados y Salceda que muestran cientos de variedades. A partir de ahora será un no parar de citas y concursos para los aficionados a este cultivo que tiene en Galicia su máximo exponente.

El acto inaugural contó con la asistencia del presidente de la Diputación, Luis López, y el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, acompañando a la asociación vecinal O Souto, la organizadora, en la plantación de un ejemplar de la aterciopelada japónica Black Magic en el jardín exterior del centro cultural, que esperan que el Concello allane porque su estado actual no es el más adecuado para esta flor.

Es un recuerdo a Fernando Vila, un vecino fallecido el año pasado y que era un verdadero entusiasta de la camelia. De hecho, el expositor principal está reservado para sus flores, que ahora cuida su familia con el compromiso de seguir asistiendo por lo menos a la cita de Rubiáns, ya que sus obligaciones laborales y personales no les dejan tiempo suficiente para mantener su nivel de participación en los certámenes, lo cual le valió numerosos premios.

«Es el recuerdo que nos queda de él», contaba el menor de sus tres hijos, que lleva su mismo nombre y que en más de una ocasión fue su fiel escudero en esas andanzas. Ronda los cuarenta y recuerda las plantaciones desde niño: «Le gustaba y primero empezó por la finca de alrededor de casa, luego compró otra más grande y luego otra más grande y así» hasta llegar a números de vértigo y a pedir a cualquiera que viajase a un destino mínimamente exótico que le trajera unas semillas.

La enfermedad le pilló preparando su participación en la exposición de Pontevedra y sus vecinos han querido mantener viva la memoria de quien guió muchas visitas en el pazo de Rubiáns, que tiene uno de los jardines más destacados y forma parte de la Ruta da Camelia que recorre la comunidad gallega. Porque es una potencia que atesora más de 8.000 variedades de una planta extranjera que hizo suya hace por lo menos cuatro siglos.

«Es la flor de Galicia», decía ayer rotundo el presidente de la asociación Amigos Tudenses da Camelia (Atuca), José Carlos Montes, otro apasionado con una colección de 500 plantas. Y es que aunque se trata de una afición que consume tiempo y está sujeta a variables incontrolables, engancha mucho. Que se lo digan a Abelardo Barcala, que forma parte de un relevo generacional escaso, pero comprometido.

Heredó la afición de sus padres, hoy cuentan con 2.000 camelios y tiene el gusanillo que pica a muchos en este mundo: encontrar una flor única y lo más rara posible. Así, los nombres de muchas cuentan historias, como la del portugués que bautizó una creación con el de su amante.

Este joven está entre los 14 vecinos de Rubiáns participantes, pues en esta parroquia de Vilagarcía, «lo raro es no tener un camelio». Además, se ha convertido en todo un experto que hoy, a las 17.00 horas, impartirá un taller sobre cuidados y que crea escuela, pues incluso ha impartido charlas en el colegio. De momento, su hijo de meses ya se paseaba ayer entre expositores en brazos de su mujer Silvia.

Iñaki Abella |

Quienes quieran disfrutar de la cita de O Souto aún pueden ir hoy de 11.30 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 horas y de paso probar el bizcocho de licor de camelia o comprarse unos aceites esenciales, pues son conocidos sus beneficios, unos originales mosaicos o bisutería en los puestos que complementan la muestra.

Cuenta la presidenta de la asociación, Ana Abalo, que de momento no tienen previsto habilitar una sección de concurso. Se dan con un canto en los dientes con la respuesta que están teniendo. Cabe recordar que era una cita de gran tradición que cesó en 2020 y esta dirección la retomó en 2024 con tiempo únicamente suficiente para convocar a los vecinos y fue «una pasada, nos quedó muy xeitosiña».

«Viene un buen año y, de hecho, ya hay algunas amarillas»

Saber el número exacto de variedades participantes en la Mostra de Rubiáns es todo un reto. El ojo experto del presidente de los cultivadores de Tui, José Carlos Montes, calculaba unas 400. Ellos tienen su cita expositiva los días 17 y 18 de este mes y ayer explicaba que se presenta «un bueno año» para esta flor: «Han empezado pronto a abrir y, de hecho, hay algunas amarillas que no son habituales en estas fechas».

Su momento álgido es entre finales de diciembre y abril, aproximadamente, pero su cuidado requiere implicación todos los meses del año para un final efímero, que acaba en la basura, en el caso de las exposiciones, pero satisfactorio para estos cultivadores que no tienen inconveniente y también crean comunidad con estas citas, compartiendo conocimientos e incluso haciendo trueques de variedades.