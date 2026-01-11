El camino de Marxión se resiente otra vez: «Merece ser una calle»

El Concello de Vilagarcía ha reparado en más de una ocasión el camino de Marxión que conecta con el barrio de Os Duráns, pero resulta insuficiente y no hay año en que los vecinos no reclamen el arreglo porque «son intervenciones mínimas, parches, y en cuanto llegan las primeras lluvias vuelve a deteriorarse», se quejan.

Así las cosas, la petición popular ahora mismo es que este antiguo paso reciba una «solución definitiva y se convierta en una calle real» . A pesar de su estrechez y de que parece más bien un camino privado, da un buen servicio no solo a los residentes en la zona.

Una de estas personas recordaba ayer que es muy utilizado para evitar el centro urbano y que por tanto aporta fluidez al tráfico en otras calles, pero además conecta los principales aparcamientos disuasorios creados por el Concello, el de Marxión y Os Duráns.

«Parece mentira que el Ayuntamiento preste tan poca atención a una vía que da tanto servicio y que es de gran relevancia para el tráfico en Vilagarcía. Creemos que es necesario convertir lo que antaño fue un camino en una calle real, más aún teniendo en cuenta la próxima apertura del nuevo aparcamiento disuasorio que también se ubicará en esta zona», declara una de estas vecinas.

Según denuncian, su estado vuelve a ser «lamentable», presentando importantes socavones, y creen que esta nueva circunstancia, lo cual consideran «positivo» para la ciudad, no hará más que aumentar el paso de vehículos por el vial, «derivando en un mayor deterioro si las condiciones actuales no se mejoran».

Por todo ello, reclaman al gobierno local de Vilagarcía que «se comprometa a darle una solución a largo plazo, sino acabaremos viéndonos obligados a utilizar otros recursos para reclamarlo», advierten.

Y es que recuerdan que esta situación se repite desde hace varios años, pero ven las intervenciones municipales como «parches» sin el efecto que consideran merece este paso.

No solo los vecinos se han quejado de esta situación, los partidos de la oposición también han presentado iniciativas al respecto en el pasado.