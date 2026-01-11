Arde por completo un coche en la Autovía do Salnés
Minutos después, la zona registró un accidente por alcance
Un coche ardió ayer por completo cuando circulaba por la Autovía do Salnés, en la bajada hacia A Lanzada, en Sanxenxo.
Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche y unos minutos después se registró en la zona una colisión por alcance entre dos turismos, con dos heridos calificados en principio de leves.
Uno de los ocupantes del vehículo que entró en llamas fue quien alertó al 112 Galicia indicando que el fuego se había iniciado de manera repentina y que no eran capaces de apagarlo.
A falta del informe de los investigadores, todo apunta a un posible fallo eléctrico.
Las personas que viajaban en él lograron salir por su propio pie y no sufrieron heridas, según los servicios de emergencias.
Desde la central avisaron a la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Sanxenxo, Emerxencias de Sanxenxo y a los Bombeiros do Salnés.
Unos minutos después, en esta misma zona de Noalla se registraba la colisión por alcance que, se sospecha, pudo deberse a un despiste de alguno de los conductores ante el siniestro del incendio, que llegó a generar una gran bola de fuego. De hecho, el vehículo quedó totalmente calcinado, siempre según las mismas fuentes.
